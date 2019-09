La nuova registrazione del trono over è stata caratterizzata da nuove inaspettate evoluzioni. In particolare Ida Platano sembra aver finalmente voltato pagina dopo le roventi discussioni con Riccardo Guarnieri. Secondo quanto riferito dal Vicolo delle News la dama ha intensificato la frequentazione con Armando Incarnato. Una volta al centro dello studio il napoletano ha riferito di essere uscito con la trentottenne e di aver trascorso una piacevole serata nel corso della quale è scattato un bacio.

La parole del cavaliere hanno spiazzato Riccardo che non ha nascosto di essere infastidito dal rapporto che si è instaurato tra l’ex fidanzata ed Incarnato.

Non decollano le conoscenze di Gemma Galgani. Quest’ultima aveva manifestato un certo interesse per Jean Pierre che ha riferito di vederla solo come un’amica. Dall’altra parte Gianfranco ha deciso di chiudere con la Galgani perché la vede troppo presa dal 'rivale'.

Uomini e Donne, Riccardo spiazzato dal bacio tra Armando e Ida

Ieri, 24 settembre, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e donne. Riflettori puntati su Armando Incarnato che sta frequentando due dame. Il cavaliere ha spiegato che, dopo la passeggiata allo zoo, non ci sono stati ulteriori contatti con Veronica. Stuzzicato da conduttrice e opinionisti il napoletano ha riferito di aver trascorso la sera precedente con Ida Platano.

Entrambi hanno confermato di aver vissuto momenti piacevoli e di essere stati in giro per i locali fino alle 5 del mattino. Ida e Armando hanno infiammato il parterre del people show di Canale 5 quando hanno ammesso di essersi scambiati un bacio.

Un passo che la Platano finora aveva compiuto soltanto con Riccardo Guarnieri nel corso della sua avventura nel dating show. Quest’ultimo non ha gradito ed ha riferito alla De Filippi di non saper spiegare il motivo del suo malessere. Una situazione che ha destabilizzato il tarantino fino a farlo rifiutare di vedere una corteggiatrice.

Veronica delusa da Incarnato

Nonostante il crescente feeling con Ida, Armando ha riferito di voler continuare a vedere anche Veronica che, nel frattempo, era tornata al suo posto ed aveva fatto intendere di volere chiudere la conoscenza. Inoltre Incarnato ha rifiutato di incontrare una dama che era venuta in trasmissione per lui. Doppia delusione per Gemma che non aveva nascosto una certa attrazione per Jean Pierre che, invece, la vede solo come un’amica.

La reazione della Galgani ha infastidito Gianfranco che ha deciso di non proseguire nella frequentazione con la torinese.

Quest’ultima, durante l’intero arco della registrazione, ha cercato di riconquistare il cavaliere. Gran finale con la sfilata caratterizzata da una nuova accesa discussione tra Gemma e Anna Tedesco nel corso della quale si è tornato a parlare di Giorgio Manetti.