Si apre oggi 23 settembre una nuova settimana dedicata a Uomini e donne, lo storico dating show condotto da Maria De Filippi e in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14:45 su Canale 5. Nelle prossime puntate si tornerà inevitabilmente a parlare di Gemma Galgani e della sua complicata ricerca dell'anima gemella. Dopo le delusioni dello scorso anno, soprattutto causate da Rocco Fredella (oggi ufficialmente fidanzato con Doriana), la dama torinese è pronta a rimettersi in gioco nella speranza di trovare finalmente l'anima gemella.

Lei stessa lo ha spiegato nell'intervista presente nell'ultimo numero del settimanale 'Uomini e donne Magazine' dove ha chiarito di provare una grande emozione ogni qual volta si apre la tenda blu per presentare un suo spasimante. E stando alle anticipazioni del Trono Over, nuovi cavalieri giungeranno in studio per conoscerla: qualcuno verrà subito liquidato, mentre con altri ci saranno anche dei primi incontri in esterna.

Uomini e donne anticipazioni: l'uscita a Napoli con Pietro

Gemma Galgani sarà nuovamente protagonista nel Trono Over nelle puntate che Canale 5 trasmetterà nella settimana compresa tra il 23 e 27 settembre. Le anticipazioni del Vicolo delle News relative alla registrazione del 7 settembre (la seconda stagionale) segnalano, infatti, che la dama torinese deciderà di liquidare Cristiano, lo spasimante per il quale aveva mostrato interesse in precedenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Annuncerà, quindi, di avere dato il suo numero a Pietro, Jeanpierre e Gianfranco e di essere già uscita con il primo nella zona di Napoli (anche se tra loro non è accaduto nulla di particolare). Per quanto riguarda gli altri due cavalieri, ci sarà sicuramente un appuntamento a Torino nel corso dei giorni successivi. Nelle prossime puntate, inoltre, Gemma si renderà protagonista di un siparietto trash in occasione della sfilata: mentre si troverà sulla passerella, l'abito rosso in stile Marilyn Monroe si alzerà mostrando le sue forme e scatenando la divertente reazione di Tina Cipollari.

La ricerca dell'anima gemella continua

Intervistata dal settimanale 'Uomini e donne Magazine' nell'ultimo numero in edicola, Gemma Galgani ha fatto il punto sulla sua estate, durante la quale si è dedicata soprattutto alle amiche. Tra di esse anche Ida Platano, con la quale ha trascorso i giorni del Ferragosto. La dama torinese ha anche parlato dell'emozione che prova ogni qual volta Maria De Filippi presenta i suoi nuovi corteggiatori, dato che ognuno di essi potrebbe essere l'uomo giusto.

A tal proposito ha rivelato: "Quando Maria introduce dei signori per me, appena vedo aprirsi quella tendina blu, è sempre un tuffo al cuore: so bene che ogni occasione è buona per un incontro speciale, come mi è già capitato in passato". La Galgani nutre inoltre ammirazione per il coraggio di questi uomini, che inevitabilmente saranno costretti a confrontarsi con Tina Cipollari.