Le ultime puntate di 'Bitter Sweet, ingredienti d'amore' ("Dolunay" in lingua originale) riserveranno moltissime emozioni e colpi di scena agli appassionati della Serie TV turca che vede protagonisti Nazli e Ferit.

Le anticipazioni dell'episodio in onda martedì 10 settembre rivelano che, la giovane chef cederà al ricatto di Hakan e, a malincuore, chiederà a Ferit il divorzio. L'Aslan non si capaciterà del repentino allontanamento della moglie e non si darà per vinto, deciso a scoprire le reali motivazioni del cambio di atteggiamento di Nazli.

Quest'ultima, dopo aver assistito al tentato suicidio della sorella, non vedrà quindi altra via d'uscita, nonostante i profondi sentimenti che nutre per il marito.

Bitter Sweet, spoiler: Nazli costretta a divorziare da Ferit

Nel corso della puntata in onda il prossimo 10 settembre su Canale 5, a partire dalle 14:45, vedremo che la giovane chef, dopo il tentato suicidio di Asuman, si vedrà costretta a sottostare al ricatto di Hakan per proteggere la sorella.

L'Onder infatti, è in possesso di un filmato in cui Asuman spara a Muzzafer e il video, se consegnato alla polizia, potrebbe portare la più giovane delle Pinar in carcere. Per evitare ciò, Nazli dovrà però divorziare a Ferit.

L'Aslan intanto, ignaro di ciò che sta complottando il marito di Demet i suoi danni, preparerà una serata speciale e romantica, nella quale avrà intenzione di fare una vera proposta di matrimonio a Nazli.

Sarà in questo frangente che il giovane imprenditore rimarrà esterrefatto di fronte alle parole di Nazli, la quale gli comunicherà le sue intenzioni di tornare a casa di Fatos e Asuman.

Puntata del 10 settembre: Ferit non accetta la separazione

La richiesta di separazione di Nazli sarà una doccia gelata per Ferit, il quale non si rassegnerà e non vorrà perdere la sua amata, convinto che la moglie nasconda qualcosa.

Mentre l'Aslan indagherà sullo strano comportamento di Nazli, quest'ultima cercherà di trovare una soluzione alla vicenda di Asuman e con l'aiuto di Fatos si introdurrà in casa di Muzzafer. Gli spoiler sul nuovo episodio rivelano inoltre che Fatos, Tarik, Manami ed Engin si ritroveranno ad una 'escape room' e sarà in questa occasione che Engin scoprirà di provare dei sentimenti per Manami.

Molte emozioni per i fan di Bitter Sweet dunque anche nell'appuntamento del prossimo 10 settembre.

Sino al 13 settembre, giorno della messa in onda della puntata conclusiva, la soap opera turca andrà in onda con due puntate pomeridiane fino alle 16:40 circa. Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.