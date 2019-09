Nuovo spazio con le notizie de Il Segreto, la telenovela iberica che continua a catturare l'attenzione dei telespettatori italiani. Le anticipazioni delle nuove puntate, trasmesse da mercoledi 29 a sabato 5 ottobre su Canale 5 alle ore 16:10, si soffermano su Isaac Guerrero e Antolina Ramos, i quali saranno ancora coinvolti nel triangolo amoroso dopo che Elsa Laguna verrà lasciata all'altare da Alvaro Fernandez ancor prima di arrivare in chiesa.

Anticipazioni Il Segreto puntate al 5 ottobre: il minore degli Ortega decide di lasciare la villa

Le anticipazioni di questa nuova settimana svelano che Isaac si recherà alla locanda per consolare l'ex fidanzata. Qui la Laguna pagherà il banchetto nuziale a Marcela con gli unici gioielli di valore che gli sono rimasti. Nel frattempo Adela forzerà Carmelo e Don Berengario ad accogliere la scelta di Saul per risolvere il caso sulla morte di Eustaquio e Lamberto Molero.

Prudencio, al contrario, sarà propenso a lasciare la Villa, tanto da farlo sapere a Raimundo. Intanto Roberto Sanchez è deciso a lasciare Puente Viejo insieme a Maria dopo aver scoperto la cattiveria di Francisca. Mauricio, a quel punto metterà al corrente la Montenegro sull'intenzione del Sanchez. Nello stesso momento, Isaac si metterà sulle orme del dottore dopo aver saputo che ha raggirato Elsa mentre Saul comunicherà al sergente Cifuentes di sapere chi ha ucciso i familiari Molero, anche se gli dirà che gli serve più tempo prima di potergli comunicare il nome. Infine la dark lady accetterà che il minore dei fratelli Ortega lasci la tenuta.

Alvaro confessa al carpentiere la verità sulla gravidanza di Antolina

Le anticipazioni della prossima settimana de Il Segreto, in onda dal 29 settembre al 5 ottobre 2019 inoltre rivelano che Prudencio deciderà di diventare un imprenditore: il ragazzo, dopo aver stretto un patto con Matias, otterrà il possesso dell'enoteca di Fe. Alla Casona, Mauricio farà sapere a Francisca di aver ritrovato alcuni biglietti di Roberto per Cuba mentre Elsa avrà un malessere fisico dopo essere stata ingannata da quello che doveva essere il suo futuro marito.

Nello stesso momento, Irene Campuzano domanderà ad Adela di fare qualcosa per dare la possibilità a Julieta e Saul di lasciare Puente Viejo escludendo altri problemi. Nel frattempo Isaac riuscirà a trovare Alvaro non molto lontano da Puente Viejo. Qui Fernandez confesserà di non potergli ridare il denaro della Laguna, in quanto ha sperperato già tutto. In più racconterà a Guerrero la verità su Antolina.

In particolar modo, il medico svelerà che la Ramos il giorno dell'aborto era incinta solamente di tre mesi. Per questa ragione, il carpentiere capirà che la consorte lo aveva tradito con un altro uomo.

Francisca causa la morte di Sanchez

Alla Casona, Francisca si renderà responsabile di un nuovo assassinio. Infatti, La Montenegro, avvalendosi della lontananza di Maria, rimarrà sola con Roberto. Qui la dark lady forzerà il Sanchez a scrivere una missiva alla Castaneda per poi avvelenarlo con una cioccolata alla belladonna.

Gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto, inoltre, ci informano ch Julieta e Saul faranno sapere ai loro amici più cari della loro scelta di lasciare il paese. Per finire l'Ortega affiderà ad Antonio Marchena la sua nuova attività lavorativa.