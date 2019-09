Quest'anno la serie TV Un passo dal cielo 5 sta ottenendo un gran successo di pubblico, vincendo la gara di ascolti con i suoi competitors delle altri reti televisive. Il successo della fiction è dovuto non solo al cast preparato e alle trame avvincenti di ogni puntata, ma anche alla location dove si svolgono gli episodi. Infatti la serie TV è stata girata nei "comuni delle Tre Cime": Dobbiaco, Sesto e San Candido, che si trovano in provincia di Bolzano, ai confini con l'Austria.

Le anticipazioni della quarta puntata rivelano che ci saranno nuove rivelazioni per Francesco e delle decisioni importanti che dovrà prendere Vincenzo.

Trama della quinta stagione di Un passo dal cielo

Un passo dal cielo, dopo due anni di assenza, ritornerà su i nostri schermi con un radicale cambiamento nella trama delle fiction. Infatti diversamente dalle altre stagioni, non ci sarà più un caso per ogni puntata, ma i nostri personaggi si dovranno districare in un unico caso che ci accompagnerà in tutti gli episodi.

L'intera trama si articolerà in 10 puntate che saranno trasmesse su RAI 1 in prima visione TV

Anticipazioni della quarta puntata di Un passo dal cielo 5

La quarta puntata della serie TV sarà trasmessa su RAI 1 giovedì 3 ottobre 2019. L'episodio, dal titolo "Il gigante e il bambino", si incentrerà sull'aggressione a un maestro di sci. Vincenzo (Enrico Ianniello) indagherà sul violento attacco al maestro che lo porterà ad una dura decisione.

Infatti l'uomo dovrà decidere se procedere contro Valeria (Beatrice Arnera). Il commissario, complice l'assenza della compagna Eva (Rocio Muñoz Morales), avrà instaurato un rapporto di fiducia e amicizia con la bella forestale, perciò sarà sempre più indeciso sul da farsi sulle indagini. Inaspettatamente Vincenzo scoprirà che ad aggredire il maestro di sci potrebbe essere stato il giovane Moser: Klaus (Matteo Oscar Giuggioli).

Nel frattempo Francesco (Daniele Liotti) sarà sempre alla ricerca del figlio nato alla Deva. Nonostante le tracce conducano Neri ad un nulla di fatto, l'uomo sembra essere rasserenato da ciò. Francesco comincerà a convincersi che la nascita del figlio sia solo un pettegolezzo. La sua storia con Emma (Pilar Fogliati) sembrerebbe prendere una giusta piega fino a quando non riceverà una notizia sulla donna che lo sconvolgerà.

Dove poter vedere le repliche delle vecchie stagioni e delle nuove puntate di Un passo dal cielo

Tutte le puntate della quinta stagione di Un passo dal Cielo saranno in replica su Rai Premium. Le vecchie stagioni della fiction si potranno facilmente rivedere su Rai Play in streaming. Per vederle in streaming occorrerà scaricare l'applicazione on demand sul vostro dispositivo mobile o smart TV, oppure collegandosi al sito internet Ray Play tramite l'accesso gratuito.

Le puntate della nuova serie si potranno trovare on demand il giorno dopo la messa in onda in prima visione TV su Rai 1.