È bastata una sola puntata ad Imma Tataranni, il sostituto procuratore di Matera più ostinato e determinato della televisione italiana, per conquistare il pubblico di Rai Uno. Imma Tataranni non è un sostituto procuratore qualsiasi: è incorruttibile, dissacrante, ironica, senza peli sulla lingua e decisa a trovare la verità e fare giustizia in ogni situazione. Sono proprio questi gli elementi che hanno colpito il pubblico e lo hanno appassionato ai casi che la donna si trova a risolvere, puntata dopo puntata, insieme all'affascisnte appuntato Ippazio Calogiuri.

Ma la vita di Imma Tataranni non è solo lavoro: ha un marito di cui è molto innamorata, una figlia adoscente e ribelle con cui si scontra spesso e una suocera con cui la guerra è all'ordine del giorno. Le sei puntate, di cui è composta la prima stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, sono tratte dai bestseller di Mariolina Venezia. La seconda puntata, in onda domenica 29 settembre, dal titolo Come piante tra i sassi affronterà la morte del giovane Nunzio.

Nella seconda puntata Imma Tataranni si confronterà con il mondo dei giovani

In questa nuova indagine, Imma Tataranni (interpretata da Vanessa Scalera) sostituto procuratore di Matera, si troverà di fronte al corpo senza vita di un giovane ragazzo di nome Nunzio. Da qui, Imma comincerà ad addentrarsi nel mondo dei più giovani sondando le loro amarezze e i loro desideri, che molto spesso si scontrano con la dura realtà del sud Italia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Molti ragazzi sentono il desiderio di abbandonare la loro terra e costruirsi una vita migliore altrove, ma spesso non è così semplice e per questo molti di loro finiscono per essere coinvolti nel malaffare locale. Indagando sulla morte di Nunzio, Imma inizierà ad entrare in contatto con i traffici criminosi della Basilicata, arrivando a scoprire delle verità sconvolgenti come lo scarico dei rifiuti tossici nei campi della regione.

Ippazio abbandonerà gli studi da maresciallo

Imma Tataranni non è sola a condurre le indagini e risolvere i casi più intricati che sconvolgono Matera e la Basilicata: al suo fianco c'è il giovane e volenteroso appuntato Ippazio Calogiuri, che nutre un particolare interesse per il suo superiore Imma. La Tataranni, dal canto suo, pur essendo innamorata del marito, fatica a resistere alle avance di un giovane bello e affascinante come il suo collega.

Nella seconda puntata in onda domenica 29 settembre, però, succederà qualcosa di inaspettato: Ippazio incontrerà una giovane ragazza di nome Jessica e perderà la testa per lei, decidendo persino di abbandonare gli studi per diventare maresciallo. Imma cercherà di convincerlo a cambiare idea e continuare il suo percorso, ma per sapere se riuscirà nel suo intento non resta che aspettare la messa in onda della seconda puntata.