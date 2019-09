Sugli schermi della Rai è in arrivo uno dei titoli di punta della nuova stagione televisiva: ‘Imma Tataranni - sostituto procuratore’, serie crime-comedy-family in sei puntate al via da domenica 22 settembre su Rai 1, chiaramente in prima serata.

Il sostituto procuratore di Matera, Immacolata Tataranni, è un personaggio già noto ai lettori italiani dei tre romanzi gialli del premio Campiello Mariolina Venezia (“Come piante tra i sassi” - “Maltempo” - “Rione Serra Venerdì”, editore Einaudi), dai quali è tratta la fiction, e ora “Imma” vuole appassionare anche il pubblico televisivo, con quel suo stile effervescente e i suoi modi risoluti e incorruttibili di condurre le indagini, tanto che in Procura non a tutti è simpatica.

“Due categorie proprio non sopportava: la gente senza personalità, e quelli che ne avevano una diversa dalla sua”.

La serie è ambientata in Lucania, con epicentro l’arcaica e splendida Matera, per un giallo fuori dagli schemi canonici del genere, condito da una buona dose di sarcasmo e ironia, che vuole anche essere una raffigurazione dell’Italia contemporanea.

Anticipazioni prima puntata del 22 settembre

‘L’estate del dito’ è il titolo del primo appuntamento con la nuova fiction Rai. Imma è in ferie e sta serenamente trascorrendo le vacanze a Metaponto con la famiglia, completata dal marito Pietro, la figlia adolescente Valentina e una suocera che è la sua antitesi. E’ in questo tranquillo contesto che a un certo momento Imma scorge in mare un dito mozzato.

Un paio di giorni dopo, nei pressi della stessa località balneare della costa jonica lucana, sono altresì rinvenuti un braccio e una gamba che il medico legale attesta essere della stessa persona: una donna di giovane età.

Alla luce di questi fatti il PM decide di rinunciare alle ferie e rientrare in Procura a Matera per chiedere la custodia del misterioso caso al suo nuovo superiore, nel frattempo appena arrivato a Matera da Napoli.

Il capo Procuratore acconsente. La Tataranni inizia così la sua indagine in compagnia del bel carabiniere Calogiuri, con cui fa coppia fissa. Contemporaneamente il caso si arricchisce di un nuovo e inquietante particolare: il ritrovamento, nella circostante campagna, delle altre parti del corpo vittima. Meno una: il bacino.

Il Cast

Imma Tataranni è interpretata dalla bravissima attrice pugliese Vanessa Scalera, volto conosciuto al cinema d’autore per aver lavorato con registi del calibro di Marco Bellocchio, Marco Tullio Giordana e Nanni Moretti.

Nel cast principale anche Alessio Lapice (carabiniere Calogiuri), Carlo Buccirosso (Procuratore capo Vitali) e Carlo De Ruggieri (medico legale). Nel ruolo del marito di Imma c’è, invece, Massimiliano Gallo, mentre Dora Romano veste i panni della suocera e la giovanissima Alice Azzariti quelli della figlia.

La serie è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Itv Movie, per la regia di Francesco Amato.