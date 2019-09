L'Isola di Pietro 3 con protagonista il mitico Gianni Morandi tornerà per il terzo anno consecutivo sui teleschermi di Canale 5. I nuovi episodi, sei in totale, avranno inizio, con molta probabilità, il 18 ottobre. Gli affezionati della Serie TV dovranno subito fare i conti con la morte di uno dei personaggi più amati. Purtroppo Elena Sereni, interpretata da Chiara Baschetti, dovrà dire addio al suo amore Alessandro Ferras.

L'Isola di Pietro in arrivo il 18 ottobre su Canale 5

Ebbene sì, L'isola di Pietro tornerà il 18 ottobre con nuovi colpi di scena, tra cui la dipartita di Alessandro Ferras e l'entrate nel cast di Francesco Arca, il quale sarà protagonista della seconda stagione de "La vita promessa" in partenza in autunno su Rai 1. Nel dettaglio, il vicequestore morirà in circostanze misteriose. A tal proposito, l'attore Michele Rosiello aveva annunciato sui social che non sarebbe stato presente sul set della terza imperdibile stagione ambientate come le altre nella bellissima Sardegna.

Per questo motivo, la figlia di Pietro porterà avanti la difficile gravidanza senza Alessandro. Da questo momento, tutti i personaggi staranno vicino alla giovane per farle superare questo tragico lutto. Anche Caterina farà del suo meglio per far ritrovare alla madre un poco di serenità utile per affrontare il parto. A tal proposito, gli spoiler ci svelano che anche per lei ci sono in arrivo alcuni problemi in amore. Diego, infatti, dimostrerà di avere ancora degli scheletri nell'armadio dovuti alla sua adolescenza difficile.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Valerio Ruggeri prende il posto di Alessandro

Ma non ci saranno solo brutte notizie, in quanto nella terza stagione de L'Isola di Pietro in partenza venerdì 18 ottobre su Canale 5 entrerà in scena anche Valerio Ruggeri (Francesco Arca), che giungerà a Carloforte al posto di Alessandro Ferras al comando della sede della polizia locale. Qui, Valerio avrà lo sgradito compito di scoprire chi ha ucciso il suo collega morto priva di vedere alla luce il suo secondogenito. Gli spoiler raccontano che tra Valerio e Elena nascerà una certa complicità che potrebbe sfociare in un nuovo amore.

Francesca Chillemi e Caterina Murino nel cast

Ma non sarà l'unica new entry in quanto è previsto anche l'arrivo di Francesca Chillemi, già vista in "Che Dio ci aiuti". In particolare, l'attrice interpreterà la madre di una ragazzina, rimasta coinvolta in un omicidio. Infine assisteremo all'entrata nel cast di Caterina Murino, che interpreterà Teresa Orrù, una madre di due maschietti che saranno interrogati dal nuovo commissario.

Non ci resta che attendere il prossimo mese per assistere alle avventure registrate sull'Isola di Pietro con protagonista il famoso cantante Gianni Morandi tornano nuovamente alla recitazione dopo tanti anni d'assenza.