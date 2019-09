Parte mercoledì 2 ottobre la terza stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini nei panni del protagonista. Com'è già accaduto in passato, anche questa nuova edizione andrà in onda su Rai 2 in prima serata. Anche in quest'occasione, il vicequestore sarà alle prese con diversi casi che si verificheranno ad Aosta e con la sua vita personale che sarà più complicata che mai.

Dove eravamo rimasti

La seconda stagione della Serie TV è stata foriera di novità.

Rocco ha conosciuto un ragazzino, Gabriele, che vive nel suo stesso palazzo, e con questo tredicenne ha cominciato a intrattenere un rapporto quasi paterno, aiutandolo nei compiti e consigliandolo nelle scelte di vita. Accanto a lui c'è sempre l'ombra della moglie Marina (Isabella Ragonese), anche se meno presente rispetto alla prima edizione perché nel frattempo Schiavone si è avvicinato a Caterina (Claudia Vismara), la quale però nasconde un segreto.

La bella poliziotta, infatti, lo tradisce "vendendolo" ai superiori e, quando il vicequestore capisce tutto, resta quasi di sasso. Intanto nelle battute conclusive della seconda stagione Sebastiano, amico fraterno del protagonista, viene arrestato. L'uomo pensa che sia stato proprio Rocco a pugnalarlo alle spalle, ma in realtà le cose non stanno così.

La terza serie

La stagione che prenderà il via dal 2 ottobre sarà composta da quattro episodi che andranno in onda sempre di mercoledì.

Rocco sarà più solo e cupo dopo il tradimento di Caterina e l'arresto di Sebastiano. Per questo motivo, l'uomo avrà bisogno di un pizzico di tranquillità per decidere bene cosa fare.

Accanto a lui ci sarà ancora Gabriele, e Schiavone avrà l'opportunità di conoscerne la madre, una donna che riserverà delle sorprese inaspettate. In queste nuove puntate ci sarà ancora Claudia Vismara (Caterina Rispoli) che, però, avrà un ruolo marginale rispetto al passato: infatti, dopo aver ingannato il vicequestore, la poliziotta verrà trasferita a Roma.

Confermati Ernesto D'Argenio nei panni di Italo, Massimo Reale in quelli del medico legale Fumagalli, Isabella Ragonese che sarà Marina (la moglie amata e ormai defunta di Rocco) e anche Lorenza Indovina. Tra le new entry, invece, si segnala Valeria Solarino che sarà Sandra Buccellato.

Altre novità

