Mercoledì 25 settembre è la data d'inizio della nuova edizione de "L'Eredità". Anche quest'anno il quiz preserale di Rai 1 sarà condotto da Flavio Insinna e verrà mandato in onda ogni giorno, a partire dalle ore 18:45. In questa stagione il game show della rete ammiraglia della Rai festeggerà i diciotto anni di programmazione e la messa in onda di quasi quattromila puntate. Al nuovo ciclo parteciperanno la bellezza di milleduecento concorrenti, ognuno dei quali cercherà di arrivare a cimentarsi nella prova finale della Ghigliottina. Anche questa edizione prevede alcune novità e l'arrivo di nuove professoresse.

Le novità della nuova edizione de L'Eredità

Una delle ultime trasmissioni tradizionali di Rai 1 a riprendere la consueta programmazione autunnale sarà "L'Eredità", il cui nuovo inizio è previsto per la fascia preserale di mercoledì 25 settembre.

Nella giornata di lunedì 9 settembre, infatti, sono ripartiti "Unomattina", "Storie Italiane", "La Prova del Cuoco", "Vieni da me" e "La Vita in Diretta", nel weekend di metà settembre sono tornati ad andare in onda "Linea Verde Life", "Linea Verde" e "Domenica In", mentre lunedì 16 settembre ha preso il via anche la nuova stagione dei Soliti Ignoti.

Il game show condotto da Flavio Insinna torna in tv con alcune novità. Oltre alle classiche prove de I Fantastici 4, degli Abbinamenti, dei Calci di Rigore e della Ghigliottina, in questa stagione i partecipanti al quiz dovranno affrontare anche una nuova versione del gioco Triello.

Altri giochi, invece, quasi a voler richiamare i contenuti del programma estivo "Reazione a catena" appena concluso, saranno incentrati sulla lingua italiana.

Le nuove professoresse

Oltre a nuove prove per i concorrenti, l'edizione 2019/2020 de "L'Eredità" vedrà entrare nel cast anche quattro nuove professoresse.

Partiamo da Ginevra Francesca Pisani, bella ventunenne di origini campane che coltiva la passione per la danza e ha al suo attivo anche una piccola partecipazione in una pellicola del regista Oscar Paolo Sorrentino. Di origini campane è anche Caterina Calemme, 23 anni, che un paio di anni fa ha partecipato al concorso di Miss Italia dove si è aggiudicata la Fascia di Miss Tv Sorrisi e Canzoni.

Daisy Mancini, invece, ha 25 anni, viene dalla regione della Valle d'Aosta e attualmente lavora sia come modella che come attrice. Infine, l'ultima professoressa, ma solo in ordine di presentazione, è Sara Arfaoui, ventiquattrenne che arriva a "L'Eredità" dalla provincia veneta di Treviso. Come lascia indovinare il cognome, Sara è di origini tunisine e prima di arrivare a Milano ha vissuto per un po' di tempo a Nizza, in Francia.