Lunedì 16 settembre è stata trasmessa la seconda puntata di Temptation Island Vip. Tra i vari protagonisti dell' appuntamento ci sono stati Damiano Er Faina e Sharon Macrì. Il giovane romano è riuscito a riconquistare la sua fidanzata con un falò "straordinario", dopo essere stato lasciato al primo confronto anticipato.

Per raccontare cos'è accaduto nella puntata di ieri, bisogna andare un attimo indietro.

Come anticipato dalla produzione al termine della prima puntata, Damiano aveva chiesto un falò di confronto immediato alla sua donna. Il romano si era infastidito per una frase pronunciata da Sharon. A quel punto la Marcuzzi si era recata in tarda notte nel villaggio delle ragazze e aveva comunicato il tutto alla diretta interessata. Quest'ultima, dopo essersi rifiutata di andare al confronto, è stata convinta dalla Marcuzzi ad accogliere la richiesta, visto che Er Faina aveva minacciato di andarsene.

Da qui lo scontro con Damiano e l'addio: "Tu non mi stai rispettando, io non voglio uscire da qui con te". Mentre la storia sembrava essere arrivata al capolinea, Alessia Marcuzzi ha informato i telespettatori di un vero e proprio colpo di scena.

La dichiarazione d'amore di Damiano a Sharon

Come annunciato dalla conduttrice, Damiano Er Faina dopo essere stato lasciato dalla fidanzata, ha chiesto agli autori la possibilità di parlare una seconda volta con Sharon Macrì.

Dal confronto è emerso un Damiano innamorato della sua fidanzata, pronto a evidenziare tutti i suoi errori: "Sono stato presuntuoso. Pensavo di venire qui a fare una passeggiata".

Il romano ha confidato alla sua donna di aver sentito molto la sua mancanza mentre era nel villaggio, ma anche della piccole cose, come, ad esempio andare a trovarla a casa. Er Faina, poi, ha ammesso di essere stato troppo precipitoso nel chiedere il primo falò.

Infine, il concorrente ha concluso il suo intervento chiedendo perdono a Sharon: “Perdonami. Se torni con me, giuro non ti chiedo più nulla. [...] Ti amo torniamo a casa”. Di fronte a una dichiarazione d'amore del genere, la Macrì non ha potuto fare altro che rispondere sì alla domanda di Alessia Marcuzzi.

Tina Cipollari contro Damiano

Damiano Er Faina, nonostante abbia gettato la maschera di uomo duro, non è riuscito a convincere proprio tutti.

Tina Cipollari dopo la richiesta del primo falò di confronto, ha ironizzato sul concorrente di Temptation Island. L'opinionista di Uomini e Donne, su Instagram, ha postato una foto di Damiano e Sharon abbracciati, inserendo un paio di corna sulla testa del Faina. Non è finita qui, perché la Cipollari, allo scatto, ha allegato anche il brano "Cervo a primavera". Chissà se Damiano Er Faina, una volta tornato in possesso dei social, deciderà di replicare a tutti coloro che lo hanno attaccato in quest'ultimo periodo.