Nella seconda puntata di Temptation Island Vip 2 ne sono successe davvero delle belle. Oltre all'uscita dal programma di Sharon Macrì e Damiano Er Faina insieme, alla perplessità di Nathaly Caldonazzo per il comportamento del fidanzato Andrea Ippoliti, c'è stata anche una Anna Pettinelli in profonda crisi.

La conduttrice radiofonica fin da subito è stata considerata come una vera e propria leader dalle sue compagne d'avventura, e per questo motivo sono rimaste piuttosto sorprese nel vederla affranta a causa di una vicenda riguardante il suo compagno Stefano Macchi. Per il momento c'è ancora un alone di mistero intorno a questa situazione, infatti ci si chiede cosa possa aver visto Anna per arrivare addirittura a piangere.

Anna in lacrime per Stefano: 'Cecilia gli piace molto'

Anna Pettinelli si è abbandonata alle lacrime nel suo letto, provando a coprirsi il volto con un lenzuolo: "Ora gli piace un'altra, è un co...". Successivamente, si sono sentiti dei brusii di fondo da parte delle compagne di camera Nathaly Caldonazzo e Serena Enardu. La prima ha provato a consolare Anna, mentre la Enardu ha detto che forse stava esagerando e che era un po' troppo gelosa, per poi fare il verso di Stefano e probabilmente della tentatrice che lo sta corteggiando, esclamando: "Io sono più giovane di lei, che vuoi farci".

In un secondo momento l'ex tronista di Uomini e Donne si è avvicinata alla Pettinelli, dicendole più seriamente: "Guarda, è normale che provi gelosia, ti umanizza".

Insomma, la situazione sembra essere cambiata anche per la speaker radiofonica livornese, la quale all'inizio aveva dimostrato di essere in grado di tenere a bada la sua gelosia. Ad esempio, in un primo momento, quando aveva visto i filmati che ritraevano Stefano insieme alla single Cecilia, aveva ironizzato così: "Vabbè, se non ne hai altri mi ritengo soddisfatta. Finché ballano, anch'io ballo, niente di che finora".

Stefano Macchi, il compagno della Pettinelli è un noto doppiatore

Stefano Macchi è un attore e doppiatore. Vanta già una lunga carriera, avendo all'attivo ben 99 personaggi doppiati, tra cui Fabrice dei Minions. Inoltre ha preso parte a dei progetti in cui era necessario conoscere a fondo le lingue dell'Europa dell'est, poiché ad esempio parla molto bene il croato.

Ha recitato in diverse serie televisive, tra le quali ricordiamo Un Posto al Sole, Don Matteo, Torno indietro e cambio la mia vita e Casa Vianello.

È conosciuto al grande pubblico anche perché presta la sua voce a Travis Montgomery in Station 19, spin-off di Grey's Anatomy.

Coltiva una grande passione per Capitan America e per gli animali, e ha un cane di nome Ariel. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sempre stato piuttosto riservato, e in seguito al suo approdo a Temptation Island Vip 2 si è scoperto che è fidanzato con la speaker Anna Pettinelli, di 18 anni più grande di lui. L'idea di partecipare al docu-reality di Canale 5 è stata della compagna allo scopo di testare la fedeltà del fidanzato.