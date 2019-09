Oggi 16 settembre prenderà ufficialmente il via la stagione 2019-20 di Uomini e donne, lo storico dating show di Maria De Filippi giunto alla ventiquattresima edizione. Trono Over e Trono Classico si alterneranno durante la settimana, portando in scena buoni sentimenti e anche litigi e sospetti tra i vari protagonisti. Il ritorno del programma coinciderà con la fine della soap turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, che lo scorso venerdì 13 settembre ha chiuso i battenti con buone notizie per i protagonisti Ferit e Nazli.

Ma le novità nella programmazione odierna di Canale 5 riguarderanno anche la telenovela Il Segreto, che la scorsa settimana aveva visto ridursi lo spazio a lei dedicato a favore proprio delle puntate conclusive di Bitter Sweet.

Uomini e donne confermato a partire dalle ore 14:45

È il giorno dei graditi ritorni nel palinsesto di Canale 5 che da oggi darà il benvenuto a Uomini e donne. Il format comincerà, come abitudine consolidata degli ultimi anni, alle ore 14:45 e proseguirà fino alle ore 16:10 quando lascerà spazio a Il Segreto.

Dopo la momentanea variazione di orario della scorsa settimana, la telenovela spagnola tornerà ad occupare il suo posto nella rete ammiraglia, abitudine che proseguirà fino all'arrivo del Grande Fratello Vip 4 (previsto fra qualche settimana). Le vicende di Donna Francisca e compaesani proseguiranno poi fino alle ore 17:15 quando cederanno la parola a Barbara d'Urso e al suo Pomeriggio Cinque. Nella programmazione di Canale 5 di oggi 16 settembre, risultano confermati anche Beautiful (dalle ore 13:34) e Una Vita (dalle ore 14:10) mentre non ci sarà più spazio per Bitter Sweet - Ingredienti d'amore.

La presentazione dei nuovi tronisti

La ventiquattresima stagione di Uomini e donne segnerà inevitabilmente la presentazione dei nuovi tronisti, sulle cui storie sarà incentrato il Trono Classico. Le registrazioni relative alla parte giovane sono già state effettuate e, grazie alle anticipazioni, è possibile conoscere qualche dettaglio in più sui quattro protagonisti. Una di loro, Giulia Quattrociocche, è un volto estraneo alla televisione: 27enne romana, Giulia studia Giurisprudenza all'università e cerca un uomo semplice con il quale costruire una vita normale.

Gli altri tre tronisti vengono da precedenti esperienze su Canale 5: Sara Tozzi, già single a Temptation Island, ha ammesso al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' di temere una nuova delusione dagli uomini. Anche Alessandro Zarino ha partecipato al docu-reality estivo durante il quale si era avvicinato molto a Jessica Battistello. Per quanto riguarda l'ultimo tronista, Giulio Raselli, per lui l'esperienza televisiva è persino doppia, avendo partecipato sia a Uomini e donne (come corteggiatore di Giulia Cavaglià) che a Temptation Island.