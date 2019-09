Una nuova storyline tutta da scoprire è in partenza nelle trame americane di Beautiful. Essa riguarderà Katie Logan e Bill Spencer, in una fase di riavvicinamento dopo il divorzio di lei da Thorne. I due ex coniugi saranno nuovamente fidanzati anche se non avranno fretta di convolare a nozze per la terza volta. E proprio in questo frangente, saranno coinvolti dalle vicende riguardanti la finta morte di Beth con il ruolo avuto da Flo Fulton.

La scoperta dell'intrigo ordito dalla nipote sarà un duro colpo per Katie che nei prossimi giorni avrà con lei un terribile diverbio, durante il quale le dirà di non considerarla un membro della famiglia. Sarà questo il punto di partenza per un tragico sviluppo: la madre di Will cadrà rovinosamente a terra a causa di un malore e sarà soccorsa da uno sconvolto Bill. E chissà che non sia questo il punto di partenza per la redenzione di Flo.

Anticipazioni Beautiful: Katie collassa dopo la discussione con Flo

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, anche Katie si renderà protagonista di un duro scontro con Flo dopo il suo rilascio dal carcere. La sorella di Brooke dirà alla nipote di non ritenerla un membro della famiglia né tanto meno di volerla a Los Angeles. Dopo essere stata accolta a braccia aperte da tutte le Logan, Flo ha deluso la loro fiducia tradendo le zie e Hope nel peggior modo possibile.

Per tale motivo dovrà fare i conti con le conseguenze delle sue azioni. Dopo tale discussione, accadrà qualcosa di potenzialmente pericoloso per la vita di Katie. Gli spoiler, ancora criptici, rivelano che la madre di Will collasserà e Bill le darà soccorso, dimostrando fin da subito l'affetto che prova per lei. Le ragioni del malore ancora non sono chiare ma tutto fa pensare a nuovi problemi cardiaci per la Logan, che già in passato si era sottoposta ad un trapianto di cuore.

La possibilità di redenzione per Flo

Una nuova difficile prova è in arrivo per Katie e Bill nelle puntate americane di Beautiful a causa del malore che colpirà la Logan. In attesa di scoprire quale malattia causerà il collasso, ogni indizio induce a credere al ritorno di problemi cardiaci più volte affrontati in passato. A breve, inoltre, entrerà in scena anche una nuova dottoressa, interpretata dall'attrice Tisha Campbell-Martin, che si occuperà del caso, lasciando presagire a delle cure necessarie per evitare il peggio.

E proprio tal proposito, si fa sempre più insistente l'indiscrezione secondo la quale sarà Flo ad intervenire per salvare la vita alla zia. Ricordiamo, infatti, che il cuore di Katie è proprio quello del padre di Flo, Storm, motivo per cui la giovane potrebbe essere il donatore ideale di sangue o altro. Solo in questo modo il personaggio della Fulton potrebbe conoscere quella redenzione necessaria per farsi accettare in famiglia.