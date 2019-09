La registrazione di ieri pomeriggio, 14 settembre, del trono over di Uomini e Donne è iniziata con una lieta novella. Maria De Filippi ha annunciato che una coppia ha deciso di lasciare il programma. Raimondo e Loredana sono entrati subito in sintonia al punto di fidanzarsi ufficialmente e vivere la loro love story lontano dai riflettori del dating show. Non decollano del tutto, invece, le conoscenze di Gemma Galgani che, come riferito da Il Vicolo delle News, è uscita con tre corteggiatori.

In puntata è stata mostrata soltanto l’esterna a cena con Franco. Quest’ultimo ha manifestato una certa freddezza che la dama torinese ha interpretato come disinteresse.

Da qui la decisione di chiudere con il cavaliere. Una segnalazione di Anna Tedesco su Jean Pierre ha infastidito la Galgani che ha trattenuto a stento le lacrime. Delusione anche per Pamela Barretta per l’inaspettata frenata di Enzo che ha riferito di dover risolvere alcune questioni personali a Budapest e che non si fida della pugliese perché ha saputo che vorrebbe partecipare al GF Vip.

La segnalazione di Anna Tedesco su Jean Pierre

Dopo aver chiuso con Franco, Gemma Galgani ha riferito di voler proseguire la sua conoscenza con Gianfranco e Jean Pierre. A gettare un’ombra su quest’ultimo ci ha pensato Anna Tedesco con una segnalazione. Nello specifico l’istruttrice di nuoto ha riferito che il cavaliere avrebbe detto di non essere interessato alla sessantanovenne durante un ballo. Immediata la replica del corteggiatore della Galgani che ha negato tutto prima di incassare il nuovo affondo di Anna che ha affermato che Jean Pierre le ha detto che avrebbe preferito ricevere il suo numero.

Esternazioni che hanno scosso Gemma che ha iniziato a dubitare del cavaliere trattenendo a stento le lacrime. Nonostante ciò la piemontese non ha chiarito se proseguirà o meno la sua conoscenza con il cavaliere.

Le conoscenze estive di Enzo, la delusione di Pamela

Dopo aver chiuso con Stefano Torrese, Pamela Barretta aveva ritrovato il sorriso con Enzo. In studio è arrivata la doccia fredda dopo i segnali positivi delle prime uscite.

Il cavaliere ha riferito di voler rallentare un po’ la conoscenza in quanto abita a Budapest ed ha bisogno di almeno un mese e mezzo per sistemare alcune situazioni. Infastidita e delusa da quanto ascoltato, la dama pugliese ha chiesto maggiori ragguagli ed, in particolare, una verifica sul telefonino. Alla fine Enzo ha ammesso di avere delle conoscenze estive da chiudere.

Affermazione che ha sollevato le perplessità di Gianni Sperti ed ha spinto Pamela a lasciare il centro dello studio.

A questo punto Enzo è andato a riprenderla ma lei ha riferito di aver già vissuto una situazione simile. Dall’altra parte il cavaliere ha affermato di aver appreso dal web della volontà della Barretta di partecipare al Grande Fratello Vip e di non fidarsi di lei.