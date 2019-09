Tommaso Paradiso comunica ormai quasi esclusivamente tramite Instagram Stories ed è così che i fan hanno potuto scoprire un'anteprima del suo prossimo singolo, apparsa oggi sul suo profilo. La Story contiene le prime note di una nuova canzone in uscita nei prossimi giorni. Una canzone che Tommaso Paradiso pubblicherà da solista e di cui ha svelato il malinconico inizio facendosi riprendere vestito di verde (foto), con una semplice inquadratura dall'alto: 'Se mi guardi così, se ci credi così, se avvicini la tua bocca al mio orecchio...'.

Intanto i Thegiornalisti continueranno da soli, forse con l'amico e collaboratore Leo Pari alla voce. Dopo l'addio a sorpresa di Paradiso sui social nei giorni scorsi, è scoppiata la polemica innescata dal chitarrista della band Marco Risso e dai fan delusi dalla scelta che in migliaia hanno commentato sul suo Instagram.

Tommaso Paradiso: l'addio a Thegiornalisti

L'addio di Tommaso Paradiso alla band di sempre Thegiornalisti è stata come una doccia fredda per i fan e, sembrerebbe, per i musicisti stessi.

E' di ieri la polemica innescata dal chitarrista Marco 'Rissa' Musella sui social, dove scriveva di aver ricevuto segnalazioni dai fan che non riuscivano a commentare su Instagram i post della band. 'Sono costretto a scrivere dal mio profilo privato - sbotta il musicista - che ci hanno tolto la password e né io né Marco possiamo entrare'. Musella ha poi spiegato al Messaggero che 'è Tommaso che ha deciso di andar via, i Thegiornalisti in qualche modo continueranno'.

L'annuncio del cantante è poi arrivato a qualche giorno dal grande concerto al Circo Massimo, scelta criticata dai fan, che lo hanno accusato sul suo profilo di non essere corretto. Paradiso aveva però spiegato: 'Sono stati mesi molto difficili; sono stato in silenzio; volevo che il Circo Massimo fosse una grande festa e non un funerale'.

La polemica sulla paternità dei brani

Musella e Paradiso se le sono dette a suon di Stories su Instagram: 'Ho scritto tutto, testi e musica, di ogni singola canzone da 'Io non esisto' a 'Maradona y Pelé'.

Continuerò a cantarle dal vivo', ha scritto Paradiso come per mettere in chiaro la sua posizione. Ma Musella ha replicato: 'Se ognuno può scrivere quello che vuole sui social, io dichiaro di aver scritto tutte le canzoni dei Rolling Stones'. Musella ha anche accusato Paradiso di aver preso questa decisione per una questione di soldi, dopo i successi da solista con featuring importanti: 'Chi decide autonomamente di andar via - ha scritto - può andare a cercare di guadagnare più soldi da solo'.

Leo Pari nuovo frontman dei Thegiornalisti: 'No comment'

È un no comment quello di Leonardo Pari circa le voci che circolano in queste ore. Non smentisce né conferma l'idea di essere il nuovo frontman dei Thegiornalisti. Per comunicarlo, anche Pari ha scelto la forma di comunicazione delle Instagram Stories: 'Io voglio bene tanto a Tommaso Paradiso quanto a Marco Rissa, sono miei amici seri. Tutto il resto sono solo chiacchiere'.

Ma chi è Leo Pari? Un amico e collaboratore della band che è salito anche sul palco del Circo Massimo e che ora si trova tra due fuochi. Tra una tensione e una story, i fan aspettano evoluzioni.