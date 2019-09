Tale e Quale show è giunto alla terza puntata. Il programma di intrattenimento guidato da Carlo Conti va in onda, in diretta, il venerdì sera su Rai 1 e vede personaggi dello spettacolo cimentarsi nei panni delle star musicali di tutti i tempi.

Imitazioni della terza puntata di Tale e Quale show

La puntata di questa sera, 27 settembre, avrà come quarto giudice di gara Max Giusti che affiancherà Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello nella difficile valutazione delle esibizioni dei concorrenti.

I cantanti famosi con cui i partecipanti di quest'anno dovranno confrontarsi, come sempre spazieranno nel mondo della musica di ieri e di oggi. Tiziana Rivale dovrà imitare Patty Pravo, Lidia Schillaci avrà il difficile compito di essere Elisa, Eva Grimaldi vestirà i panni di Grace Jones e Agostino Penna canterà i Gipsy Kings. Una delle sorprese di quest'anno è Jessica Morlacchi che nella terza puntata di Tale e Quale imiterà Laura Pausini, mentre Francesco Monte canterà sulle note di Ed Sheeran.

Il "Momento show", tanto atteso da Loretta Goggi sarà sicuramente l'imitazione di Jennifer Lopez che sarà interpretata da Sara Facciolini, mentre David Pratelli si esibirà nei panni di Pippo Franco.

La calda voce di Francesco Pannofino, questa sera canterà Fred Buscaglione, Flora Canto vestirà i panni di Anna Tatangelo e il simpatico Davide De Marinis imiterà il cantautore napoletano Edorardo Bennato.

Infine, Gigi & Ross dovranno affrontare il difficile compito di portare in scena Gino Paoli e Ornella Vanoni. Dopo le prime puntate, la classifica provvisoria delle esibizioni vede al primo posto Agostino Penna, seguito da Lidia Schillaci e Gigi & Ross, ma tutto ancora può cambiare.

Il quarto giudice di questa sera sarà Max Giusti

Le esibizioni degli artisti, tutte eseguite dal vivo con l'orchestra diretta dal maestro Pinuccio Pirazzoli, potranno capovolgere la situazione degli artisti in gara.

Tale e Quale show quest'anno è giunto alla nona edizione e si è confermato un programma molto seguito dal pubblico, anche sui social. Attraverso i principali canali, infatti, i telespettatori intervengono commentando le diverse esibizioni usando l'hashtag del programma.

Carlo Conti ha le redini della trasmissione televisiva della rete ammiraglia Rai sin dalla prima edizione e, in conferenza stampa, ha affermato il segreto del successo di questo show.

Secondo il presentatore fiorentino, la chiave del riscontro con il pubblico è nel fatto che, nonostante ci sia una gara, il perno principale su cui verte il programma è dato dalla voglia di fare varietà. Non ci sono mai state polemiche e litigi per cercare di far alzare lo share. Non resta che attendere questa sera per guardare le imitazioni della terza puntata di Tale e Quale show.