Nelle attuali puntate americane di Beautiful, l'attenzione è completamente rivolta alla scoperta dell'identità di Phoebe/Beth e alle conseguenze che questa notizia ha avuto nelle vite delle famiglie Forrester e Logan.

Nel corso delle prossime settimane, però, quasi certamente arriveranno altre grandi novità, come anticipato da Bradley Bell. Soffermandosi sugli spoiler relativi alle trame autunnali della soap, il produttore esecutivo ha sorpreso il pubblico, annunciando il ritorno in scena di Maya Avant e Rick Forrester dopo una lunga assenza.

La coppia, stando a quanto da lui riportato, dovrebbe avere a che fare in qualche modo con Carter Walton, aprendo un nuovo capitolo tutto da scoprire. Ma il volto del figlio di Eric e Brooke potrebbe non essere quello dell'attore Jacob Young.

Beautiful anticipazioni: nuova storyline per Rick, Maya e Carter

Dopo le profonde emozioni che hanno donato ai telespettatori con la prima storia transgender di Beautiful, Rick e Maya sono stati messi ai margini delle trame senza troppe spiegazioni.

La Avant, rientrata da Parigi insieme a Lizzie, ha annunciato a Brooke l'imminente divorzio dal marito e da quel momento si è vista raramente, se non nelle occasioni ufficiali.

Invece si è ritagliato uno spazio maggiore il cugino Xander, coinvolto suo malgrado nella complicata storyline dello scambio delle culle. Ma la marginalità del personaggio di Maya Avant sembra essere destinata a finire nel corso delle puntate autunnali di Beautiful.

Intervistato dal settimanale Soaps in Depth, Bradley Bell non ha fatto mistero sul rientro dei genitori di Lizzie. Infatti ha precisato che per loro si aprirà un nuovo capitolo con un possibile triangolo con Carter Walton, l'avvocato della Forrester Creations.

D'altronde, già in passato la Avant aveva avuto una relazione con Carter, mentre Rick era sposato con Caroline Spencer. Ma di quella storia d'amore non c'erano stati strascichi degni di nota.

Rick Forrester potrebbe avere un volto 'nuovo'

Le anticipazioni di Beautiful confermano dunque il ritorno di Rick e Maya che dovrebbe avvenire negli Stati Uniti durante gli episodi autunnali. Ma chi saranno gli interpreti dei due personaggi? Se non dovrebbero esserci dubbi in merito al rientro sul set di Karla Mosley che non ha mai chiuso definitivamente i rapporti con la produzione, più complicato appare il discorso per Jacob Young.

Quest'ultimo aveva vestito i panni del rampollo Forrester dal 1997 al 1999, e poi ancora dal 2011 fino alla sua uscita di scena, ma l'addio alla soap non era stato del tutto sereno. L'attore statunitense, infatti, aveva lanciato delle frecciatine all'indirizzo di Bradley Bell, sostenendo che fosse ingiustificato l'addio al suo personaggio.

Di conseguenza, il figlio di Eric e Brooke potrebbe avere un volto nuovo, o quantomeno inedito per i fan più giovani.

Di recente, infatti, l'attore Justin Torkildsen, che era stato Rick dal 1999 al 2006, ha scattato alcune foto dal set di Beautiful in compagnia di John McCook e Katherine Kelly Lang. E a questo punto è difficile credere che si sia trattato di una semplice visita di cortesia.