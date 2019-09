La seconda puntata della nuova stagione del reality show 'Temptation Island Vip 2019' andrà in onda questa sera, lunedì 16 settembre, in prima serata sulle reti Mediaset di Canale Cinque, a partire dalle ore 21:20. Il secondo appuntamento della trasmissione televisiva vedrà l'ingresso sull''isola della tentazione' di due nuovi protagonisti e il possibile abbandono del reality da parte della coppia Sharon e Damiano (soprannominato 'Er Faina').

L'ingresso di una nuova coppia di protagonisti

Dopo la squalifica di Ciro Petrone e Federica Caputo per aver violato le regole del gioco (Ciro, infatti, non aveva resistito a non vedere la sua fidanzata ed era corso da lei per incontrarla, nonostante le resistenze di cameraman e staff tecnico), adesso sono cinque le coppie rimaste in gara che proseguiranno il loro cammino introspettivo a Santa Margherita di Pula (Cagliari).

Quale sarà la new entry di questa sera? La nuova coppia pronta a sbarcare sull’isola? Alcune indiscrezioni dei giorni scorsi hanno ipotizzato che potrebbe trattarsi di Gabriele Pippo, figlio del celebre presentatore Pippo Franco, e della di lui fidanzata Silvia Tirado. Nel totonomi dei nuovi possibili concorrenti vi sono anche Alex Belli, modello e attore di 'Centovetrine', e la sua morosa Delia Duran. Quest’ultima coppia era stata eliminata ai provini, ma la redazione di Temptation Island Vip 2019 avrebbe deciso di 'ripescarla'.

Falò di confronto immediato tra Damiano e Sharon

Al timone del reality la biondissima Alessia Marcuzzi che accompagnerà i protagonisti passo per passo in questo viaggio tra sentimenti, passione, paure, dubbi, riflessioni e - talvolta - anche rabbia. Proprio quest'ultima ha colpito uno dei concorrenti Damiano Er Faina. Sempre più frequenti, infatti, i rumors dei giorni scorsi che anticiperebbero l'uscita della coppia Damiano-Sharon.

L’indizio circa la possibile uscita viene lanciato propria dalla pagina ufficiale di Instagram dedicata al reality show: un videoclip di anticipazione sulla coppia Simone e Chiara, dove compaiono tutti i partecipanti, eccetto Damiano Er Faina. Da alcune indiscrezioni, sembrerebbe che Damiano avrebbe chiesto subito un falò di confronto immediato, vero e proprio momento cruciale del reality show, durante il quale i protagonisti hanno la possibilità di vedere, attraverso dei filmati video, il comportamento del proprio partner nell’altro villaggio.

Questo avvalorerebbe la tesi di una possibile e molto probabile uscita anticipata della coppia dal programma.