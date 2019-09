Tale e quale show riparte venerdì 13 settembre su Rai1. Il programma di Carlo Conti, campione di ascolti, resterà invariato nella sua struttura e vedrà come ogni anno molte novità nel cast. In questa edizione ci saranno, tra gli altri, Francesco Monte e Francesco Pannofino.

I concorrenti di Tale e quale show sono pronti a mettersi in gioco

Lo show di Rai1 torna a far divertire il pubblico del venerdì sera con nuovi imitatori.

L'adattamento italiano di Tu cara me suena, sarà presentato come sempre dal padrone di casa Carlo Conti negli studi Rai 'Fabrizio Frizzi' e seguirà la linea vincente degli anni passati, molto apprezzata dal pubblico.

Il cast dei partecipanti sarà composto personaggi del mondo del cinema, del doppiaggio e della televisione, pronti a mettersi in gioco e ad entrare nei panni di una star della musica. Tra questi ci saranno Gigi e Ros, attori e storici conduttori di Made in sud: i due parteciperanno in coppia pure a Tale e quale show.

Ci sarà anche Tiziana Rivale, nota cantante del panorama musicale italiano degli anni 80, famosa soprattutto per la canzone "Sarà quel che sarà"; mesi fa aveva rifiutato la partecipazione al programma di Amadeus, Ora o mai più.

Dal programma di Amadeus arriveranno Jessica Morlacchi (ex Gazosa) e Davide De Marinis. I due cantanti si sono rimessi in gioco dopo un periodo di silenzio, dimostrando di avere grinta e voglia di fare.

Nel programma di Carlo Conti arriverà anche Lidia Schillaci, voce che si è imposta a Ballando con le Stelle, esibendosi insieme all'orchestra guidata da Paolo Belli. Da Mediaset ci sarà Agostino Penna, forse non molto noto al grande pubblico, ma presente dietro la parte musicale dei programmi più in voga, come ad esempio Uomini e donne. La professorina de l'Eredità, Sara Facciolini, sarà pronta a mettersi in gioco nella nuova veste di imitatrice.

Molto attesa dal pubblico è la partecipazione di Francesco Monte, l'ex tronista di Maria De Filippi che ha riempito le pagine di cronaca rosa degli ultimi mesi. Sempre da Uomini e donne arriverà Flora Canto, nota anche per aver sposato Brignano e aver avuto con lui una bambina.

La giuria e il meccanismo del programma di Carlo Conti resteranno invariati: novità solo nel cast

Un altro nome importante incluso nel cast di Tale e quale show sarà Francesco Pannofino.

Il bravissimo doppiatore presterà la sua voce famosa anche ai personaggi che dovrà imitare ad ogni puntata. Ci sarà anche David Petrelli, imitatore di professione toscano che ha mostrato già al pubblico le sue note capacità di diventare un personaggio del mondo dello spettacolo o della politica. Infine ci sarà Eva Grimaldi, attrice e showgirl che è passata da film e fiction a reality show. Ultimamente ha appassionato il pubblico con la sua storia d'amore con Imma Battaglia.

Giuria e meccanismo resteranno invariati. Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello giudicheranno le esibizioni dei concorrenti. Successivamente, ai loro punti si aggiungeranno i 5 di ogni concorrente e la loro somma darà origine alla classifica finale di ogni puntata.