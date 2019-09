Emma Marrone, due giorni fa è uscita dall'ospedale e ha annunciato la riuscita dell'intervento. La cantante salentina non erano 8 giorni che non pubblicava nulla sui suoi profili social e poi ha deciso di rompere il silenzio con queste la parole nella didascalia di una foto che ha pubblicato il 28 settembre su Instagram: "Finalmente ho tolto questo braccialetto. Me lo conserverò per sempre, è stata dura ma è andata!".

Solo il 23 settembre si era fatta sentire sui social, commentando la foto del collega e amico Tiziano Ferro. In particolare, la salentina ha chiesto al cantante romano di mettergli da parte un pass per tutte le date dei suoi concerti.

Poi, la didascalia sotto la foto continua così: "Ora ho bisogno di tempo per recuperare, però credetemi ci vediamo presto perché non vedo l'ora di tornare da tutti voi".

Successivamente, è arrivata l'incredibile dedica per Emma direttamente dal suo idolo e collega Vasco Rossi. Quest'ultimo ha pubblicato un foto della vincitrice dell'edizione 2010 di Amici di Maria De Filippi accompagnata dalla frase della canzone "Io sono bella" che gli ha scritto e poi ha concluso così: "Vai Emma". In questo modo, il rocker ha fatto sentire tutta la sua vicinanza alla collega che non ha tardato a risponderlo con questa frase: "Vasco del mio cuore".

Emma due giorni fa ha comunicato di essersi lasciata il peggio alle spalle

L'artista salentina proprio due giorni fa ha comunicato che l'intervento è perfettamente riuscito e che il peggio è passato. Quindi, da questo momento in poi dovrà riprendersi pian piano e poi ritornerà da tutti. Dunque, Emma dopo aver gelato tutti i suoi fan e il mondo della musica con il triste messaggio in cui si prendeva una pausa per motivi di salute, ora li rassicura tutti e dice che presto tornerà a cantare.

Infine, la Marrone ha voluto ringraziare tutte le persone che hanno avuto un pensiero per lei e ha mandato un bacio a tutti per tutto l'amore e la forza che gli hanno dato. Infatti, l'artista ha anche aggiunto che tutti questi messaggi e dediche gli hanno dato la giusta forza per combattere questo male.

Inoltre, nella giornata di ieri, l'amica e collega Paola Turci è stata ospite del programma su Rai 1, "Da noi...a ruota libera" e ha descritto Emma solo con parole affettuose: "Emma è una ragazza molto forte e straordinaria.

Una ragazza che sembra abbia vissuto molte più vite. Infatti, insegna a me che sono più grande di lei, la determinazione e la volontà di andare avanti nonostante tutto". Poi la Turci ha voluto dire la sua anche sugli haters che in questi giorni hanno attaccato la cantante pugliese. In particolare, l'artista romana ha detto che proprio per il cuore grande che Emma si ritrova, spesso viene presa di mira da chi non ha rispetto per lei.