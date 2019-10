La speranza dei telespettatori di Uomini e donne è di poter seguire il percorso televisivo di persone sincere, davvero interessate alla ricerca dell'amore e non alla visibilità e ai followers facili. Negli ultimi anni diversi tronisti e corteggiatori sono stati pesantemente criticati per questo motivo e per la velocità con cui i rapporti iniziati dopo le scelte, avvenute dopo mesi all'interno del dating show, siano finiti in pochi giorni.

A finire sulla lista dei "sospettati" è ora anche Giulio Raselli, il tronista noto sia per la sua partecipazione alla scorsa edizione del dating show (come corteggiatore di Giulia Cavaglià), che per il ruolo di single a Temptation Island. La presenza, tra le sue corteggiatrici di Veronica Fedolfi ha scatenato la discussione nel corso della registrazione effettuata lo scorso 24 ottobre. Soprattutto continua a essere al centro dei sospetti dei fan sul web, a causa delle amicizie in comune tra la giovane e il tronista. Di recente, infatti, Veronica è uscita a cena con uno dei migliori amici di Giulio.

L'amicizia in comune di Veronica e Giulio

È il Vicolo delle News a notare come, in effetti, ci sia qualcosa di poco chiaro sulla frequentazione di Giulio Raselli e Veronica Fedolfi, new entry nel parterre di Uomini e donne. Non solo lei è un volto già noto al mondo di Temptation Island, ma è anche la migliore amica di Valeria Bigella, con la quale condivide spesso delle Instagram Stories. Per altro le due ragazze, lo scorso anno, avevano trascorso le vacanze a Ibiza insieme a un noto volto del Trono Classico, niente meno che Sara Affi Fella. Ma i corsi e i ricorsi non finiscono qui: Veronica, di recente, sarebbe stata raggiunta a una cena da Rebecca Staffelli (la figlia di Valerio di Striscia la notizia) e Alessandro Basile. Proprio quest'ultimo sarebbe il presunto manager di Giulio chiamato in ballo da Alessandro Zarino nell'ultima registrazione del 24 ottobre.

Basile e Raselli sono amici di lunga data, come riportano i loro movimenti estivi e le vacanze trascorse insieme a Formentera. È davvero difficile credere che all'incontro l'amico di Giulio e Veronica non abbiano discusso di Uomini e donne, di possibili percorsi insieme o di altri dettagli.

Uomini e donne: Alessandro Zarino lancia la segnalazione su Giulio

Durante la registrazione del Trono Classico di Uomini e donne, che si è tenuta il 24 ottobre, Giulio è andato in esterna con Veronica Fedolfi e tra i due è apparsa evidente una certa affinità.

Lei non è un volto sconosciuto al pubblico di Canale 5, dato che ha partecipato a Temptation Island Vip 2 in qualità di single, avvicinandosi ad Alex Belli. Questa frequentazione non ha convinto Alessandro Zarino, che è intervenuto per una segnalazione, lasciando presagire la possibilità che i due siano d'accordo. Il tronista, che poi è stato rimproverato dal collega, ha rivelato che Veronica era uscita a cena solo pochi giorni prima con un amico di Giulio, ritenuto persino il manager del tronista.

Tale indiscrezione è stata prontamente smentita da Raselli, ma non ha affatto convinto il pubblico da casa che ha cominciato a effettuare delle verifiche sulla nuova corteggiatrice.