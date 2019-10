È tutto pronto per la puntata de Il Commissario Montalbano che andrà in onda oggi, 21 ottobre, in prima serata su Rai Uno. Come già accaduto le scorse settimane, si tratterà della replica di un episodio già visto, ma comunque oggetto di grande interesse tra i telespettatori, come confermato dagli ottimi ascolti ottenuti negli ultimi lunedì. Tratto come sempre dai libri di Andrea Camilleri, l'appuntamento odierno avrà come titolo La caccia al tesoro e si concentrerà sulla sparizione di Ninetta, una giovane che sembrerà in qualche modo collegata alle strane lettere che saranno fatte recapitare da un folle. E non ci sarà tempo da perdere prima che alla giovane venga fatto del male.

Il Commissario Montalbano ferma due fanatici religiosi

L'appuntamento odierno con il Commissario Montalbano è tratto, come detto, dall'omonimo romanzo di Andrea Camilleri pubblicato nel maggio del 2010. In una giornata apparentemente tranquilla a Vigata, si udiranno degli spari provenire da una finestra dell'appartamento di due fanatici religiosi. Sarà compito di Salvo dimostrare di essere ancora in gran forma: arrampicandosi dalla scala antincendio, il commissario riuscirà ad evitare che i colpi possano fare del male a qualcuno.

Potrà così fermare i due fratelli bigotti e fare in modo che vengano ricoverati in una struttura adatta a loro. Ma, proprio in quel palazzo fatiscente, il protagonista interpretato da Luca Zingaretti troverà qualcosa che in un primo momento lo farà pensare ad una ragazza senza vita. Solo in seguito scoprirà che si tratterà di una bambola gonfiabile, ormai distrutta per l'uso e priva di un occhio.

Ninetta sparisce misteriosamente

Le indagini della puntata di oggi, 21 ottobre, de Il Commissario Montalbano si sposteranno poi sul ritrovamento di un'altra bambola gonfiabile rinvenuta in un cassonetto.

Anche in questo caso si penserà al corpo di una ragazza, prima di notare che in realtà si tratterà di un oggetto simile a quello del palazzo fatiscente. Ma i problemi non finiranno qui: delle strane lettere anonime arriveranno in centrale e sfideranno il protagonista a risolvere alcuni strani indovinelli. Ad essi si aggiungeranno delle sciarade e una vera e propria caccia al tesoro. Considerando il suo fiuto, Salvo non ci metterà molto a sospettare che dietro a quelle strane missive ci possa essere qualcosa di tragico.

E non si sbaglierà: quando la giovane Ninetta, infatti, sparirà senza più dare notizie di sé, il commissario penserà che ci sia un collegamento tra tali misteriosi indovinelli e le sorti della ragazza. Lei potrebbe dunque trovarsi in una situazione molto pericolosa.