Oggi lunedì 21 ottobre torna su Rai 3 Report e promette di far parlare molto di sé. Il programma di inchieste, caposaldo storico della terza rete della Rai, tornerà infatti parlando di alcune inchieste che promettono di far discutere parecchio. In particolare, l'inchiesta che, almeno alla vigilia, promette di far parlare maggiormente di sé è quella sul rapporto fra la Lega di Matteo Salvini e la Russia di Putin.

Secondo le anticipazioni, l'inchiesta sarà in particolare incentrata sull'alleanza sovranista a guida Salvini. Come riferito proprio dal programma, "l'inchiesta cercherà di capire come il partito di Salvini sia riuscito a trasformarsi da partito antimeridionale a partito sovranista. Tale metamorfosi è collegata allo scandalo del Metropol di Mosca, in cui è rimasto incastrato l'ex portavoce di Salvini Gianluca Savoini, oltre che lo stesso Salvini (seppur non risultando essere tra gli indagati)".

Report, puntata 21 ottobre: si parte con una inchiesta sui rapporti fra la Lega e la Russia

"Durante l'inchiesta", prosegue la nota Rai, "mostreremo documenti inediti e interviste esclusive che mostreranno che dietro alla vicenda russa vi è un'altra vicenda molto più grossa: la creazione di un asse internazionale tra forze estremiste negli Stati Uniti e in Russia. Lo scopo di tale asse è quello di destabilizzare l'Unione Europea e in tale processo la Lega è solo una pedina".

Nel corso dell'inchiesta è prevista una intervista a Konstantin Malofeev, oligarca ricco molto vicino a Putin; essa sarà la prima intervista a una emittente televisiva europea. Come continua la nota Rai, "Malofeev negli ultimi anni ha finanziato partiti di estrema destra in tutta Europa. Nel 2013 ha creato la cosiddetta 'Santa Alleanza' tra potenti fondazioni religiose della destra statunitense e movimenti tradizionalisti russi.

Negli ultimi sei anni", conclude la nota di presentazione della prima puntata di Report, "Salvini e Savoini hanno incontrato Malofeev spesso a Mosca. Cosa si saranno detti?". Durante l'inchiesta verrà inoltre intervistato anche Moncalvo, ex direttore della Padania che rilascerà delle importanti dichiarazioni sul rapporto tra Matteo Salvini e Gianluca Savoini. L'inchiesta prenderà il nome di Santa Alleanza.

Report, le altre inchieste

Sono state anticipate anche altre due inchieste: la prima, intitolata Il Colosseo racconta come sia, si occuperà dei biglietti per entrare a visitare il Colosseo. Spesso, infatti, i turisti non riescono a trovare i biglietti e devono per forza comprarli presso rivenditori privati che li fanno pagare a prezzi più alti rispetto ai prezzi standard. La seconda, intitolata Un espresso a casa nostra, riguarderà le capsule del caffè e le analisi su di esse per verificare la presenza eventuale di rilasci di metalli.

Tutte le inchieste verranno introdotte dal conduttore Sigfrido Ranucci. L'orario di inizio del programma è fissato per le 21:20 su Rai 3 e in streaming su Rai Play.