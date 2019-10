"Ho deciso di perdermi nel mondo anche se sprofondo", recita 'Altrove', famosa canzone di Morgan. Ieri il cantante quasi all'ultimo momento ha invece deciso di annullare la sua ospitata a Live Non è la D'urso, prevista da molto tempo. Erano le 18 quando con un lungo post, ha dato 'buca' a Barbara D'Urso. La padrona di casa non l'ha presa bene: sul suo divano bianco, sfoderando sorrisi e un tailleur di paillettes rosa, ha 'vendicato' l'onta subita con un lungo monologo in uno spazio dedicato al tema durato 18 minuti.

Barbara 'castiga' Morgan

Mancavano poche ore all'inizio della diretta del talk show domenicale di Barbara d'Urso quando uno degli ospiti più attesi, Marco Castaldi in arte Morgan, ha comunicato via social con un lungo scritto la sua decisione di non andare più in trasmissione. Se in passato ha accettato di andare in tv, scrive il cantante, è perché si è lasciato trascinare, cosa che ora non farà più: "È inutile che mi trasciniate, io non voglio andarci, non ho mai voluto, e se l’ho fatto era perché mi hanno trascinato.

Oggi ho la forza di non farmi di nuovo trascinare. Chiedo scusa ma sono chiaro e inequivocabile"

Barbara d'Urso siede sul divano bianco degli annunci clamorosi, lo stesso dal quale rivelò ai telespettatori il no definitivo di Pamela Prati a concedere interviste. Stavolta, in nome della verità, sbroglia il caso Morgan raccontando al pubblico che ci sarebbe dovuto essere un ampio spazio dedicato a lui, e contrappone la sua chiarezza alla "mancanza di rispetto" di Morgan.

Poi, la padrona di casa manda in onda filmati riepilogativi della vicenda dello sfratto dell'ex compagno di Asia Argento dalla sua casa di Monza, quest'estate. Al ritorno in studio, la telecamera inquadra un pianoforte, una delle richieste fatte da Morgan per poter essere in studio.

Il cantante aveva posto come 'condizioni' anche la presenza di Vittorio Sgarbi che gli ha sempre fornito appoggio, solidarietà e anche ospitalità nella cittadina di Sutri di cui è sindaco, e del ministro dei Beni ed Attività Culturali, Franceschini. L'idea del leader dei Bluvertigo è di trasformarla in un museo.

Barbara d'Urso riferisce di un contratto: c'era un accordo tra i legali di Morgan e quelli di Mediaset per la partecipazione del cantante al programma. La precisazione ripetuta più volte, farebbe ipotizzare conseguenze legali a seguiito dell'assenza ingiustificata.

Morgan, 'Mi hanno esasperato'

La conduttrice scandisce le parole per sottolineare che è stato lui a sollevare il caso mobilitando i media, a informare tutti della sua battaglia per la sua casa.

E' stato lui a coinvolgere il programma dove è stato ospite due volte e che per questo è intervenuto a supporto del suo problema. "Noi non prendiamo in giro nessuno, e da venerdì abbiamo pubblicizzato sulle reti Mediaset la sua presenza". Racconta 'Barbarella' che alle 17 di ieri, il manager del cantante ha telefonato al produttore del programma per informarlo che Morgan aveva cambiato idea e non sarebbe più venuto in studio, ma il perché lo avrebbe comunicato sui social.

Barbara d'Urso si prende la rivincita leggendo lei stessa in tono canzonatorio il post delle 18 di Morgan. Nello scritto, il cantante lamenta di essere stato esasperato con richieste di parlare in studio dello sfratto, di Jessica e di Asia, in cambio di molti soldi. Ma la padrona di casa smentisce l'intero scritto dicendo che questo "meraviglioso dialogo" Morgan non l'ha certo mai avuto con la sua redazione. E alla fine rivolgendosi a Morgan gli dice che, se le cose stanno così, può rimanere a casa a suonare. "Chi se ne frega". E svela che la redazione aveva parlato con il sottosegretario alla Cultura Bonaccorsi, proprio per Morgan, e che Sgarbi sarebbe stato in collegamento a perorare la sua causa. Conclude che Morgan è un'artista, ma non ha rispetto degli altri artisti: e non parla di sé, "che io non sono nessuno", ma di giornalisti, macchinisti, elettricisti e di tutto il personale che lavora al programma.

'Mistero' Morgan: dove era in quelle ore?

Dove fosse il cantante nelle ore in cui sarebbe dovuto essere in trasmissione da Barbara d'Urso, è un mistero che pare risolto. Dando uno sguardo al profilo ufficiale del cantante su Instagram, Morgan si trovava a Sanremo al club Tenco dove, in compagnia di Andy dei Bluvertigo, ha trascorso la notte a suonare grandi classici del rock come David Bowie e i Queen.

Morgan era stato a Sanremo come co-conduttore con Antonio Silva del Premio Tenco. In quel contesto, c'è stata un polemica tra gli eredi del cantante ligure e il cantautore Francesco Baccini da una parte, dall'altra Malgioglio e Fiorello che si sono schierati a favore del rapper romano Lauro che ha aperto l'evento con l’omaggio di Lontano, Lontano. Morgan ha dato ragione a Baccini. "la performance di Lauro è andata male", ha detto. Nessuna replica, per il momento, invece, a Barbara d'Urso.