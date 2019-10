Il filone narrativo principale de Il Segreto riguardante Elsa, Isaac e Antolina si avvia lentamente verso la conclusione con una serie costante di colpi di scena. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, la Ramos si appresterà a compiere le sue ultime mosse per portare a termine la propria vendetta nei confronti della Laguna: dopo averla denunciata per adulterio, causandone l'arresto, si adopererà affinché la malattia al cuore della giovane possa peggiorare, facendole ingerire a sua insaputa del sapone.

Questa volta però la "perfida biondina" dovrà fare i conti con l'astuzia di Elsa, la quale organizzerà un piano per smascherare l'ex ancella una volta per tutte. La strategia andrà a buon fine, infatti la Ramos arriverà ad ammettere le sue malefatte, senza sapere che la confessione verrà ascoltata da Isaac e Cifuentes.

Il Segreto anticipazioni: Elsa non crede al cambiamento di Antolina

Stando agli spoiler de IlSegreto relativi agli episodi che nelle prossime puntate approderanno in Italia, Antolina si presenterà a Puente Viejo mettendo a disposizione una cifra molto alta per l'operazione di Elsa da aggiungere alla colletta già organizzata dagli altri compaesani.

La Ramos affermerà di essere cambiata e di voler farsi perdonare da coloro che ha tormentato in passato, a partire proprio dalla storica rivale. Tuttavia, se con il passare dei giorni Isaac deciderà di concederle un'altra possibilità, ben diversa sarà la reazione della Laguna che deciderà di metterla alla prova una volta per tutte. Fingendo di avere un malore, farà credere alla malvagia donna di essere in punto di morte, chiedendole un medicinale per evitare il peggio.

Sarà proprio in questa circostanza che Antolina svelerà le sue vere intenzioni: non solo si rifiuterà di aiutare Elsa ma, convinta che ormai sia ad un passo dal decesso, le confesserà tutti i suoi crimini.

Spoiler Il Segreto: Antolina confessa, Isaac e Cifuentes ascoltano tutto

Convinta che la Laguna stia morendo, Antolina ripercorrerà il suo passato e i tanti delitti compiuti. Ammetterà il suo coinvolgimento nell'attentato in collaborazione con Jesus durante le nozze di Isaac ed Elsa.

Inoltre rivelerà di essere la responsabile della morte di Amancio e persino di aver compromesso il cuore della rivale, facendole assumere delle scaglie di sapone a sua insaputa.

Si soffermerà anche sull'accordo stretto con Alvaro che proprio lei aveva spinto al fidanzamento per liberarsi della rivale, e ovviamente sottolineerà di aver mentito sulla sua gravidanza. Questa volta, però, Antolina commetterà un errore: mentre riconoscerà le sue malefatte, il sergente Cifuentes e Isaac la ascolteranno di nascosto, con il militare che sarà pronto ad arrestarla.

Il loro intervento in realtà risulterà tardivo: la malvagia donna riuscirà a fuggire ancora una volta, nascondendosi tra i boschi. Questo sarà il suo ultimo gesto disperato prima della resa dei conti conclusiva.