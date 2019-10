È stata una registrazione di Uomini e donne a dir poco scoppiettante quella che ha avuto luogo negli studi Elios di Roma ieri 17 ottobre. In essa, infatti, Ida Platano e Riccardo Guarnieri hanno abbandonato insieme il programma, provando a viversi di nuovo lontano dalle telecamere. Ma non sono stati gli unici a giungere ad un'analoga decisione. Anche un'altra storica dama, Pamela Barretta, ha deciso di provare a frequentare Enzo Capo lontano dai riflettori della televisione per capire se potranno esserci i presupposti per una storia duratura.

Ma la strada per arrivare a questa decisione è stata in salita, caratterizzata da dure discussioni in studio, soprattutto a causa della gelosia del cavaliere.

Uomini e donne spoiler: Pamela accusa Enzo per la sua gelosia

Il Vicolo delle News ha diffuso gli spoiler di Uomini e donne relativi alla registrazione del Trono Over di ieri 17 ottobre, durante la quale Pamela Barretta ed Enzo Capo hanno discusso a lungo.

Lei ha raccontato di essere andata a cena con alcuni amici, in un ristorante nel quale non c'era segnale per il cellulare, e di non essere stata reperibile per circa due ore. Alla sua uscita dal locale, ha richiamato Enzo che era furioso con lei, accusandola di essere uscita con il dentista. La Barretta a questo punto ha dovuto registrare un video per mostrare al cavaliere che l'uomo in questione non era presente ma lui non le ha creduto fino in fondo.

La discussione è poi passata a quanto accaduto nella precedente registrazione, quando Enzo ha rimproverato la dama per essersi vestita in maniera troppo provocante durante la sfilata.

A sorpresa Enzo e Pamela lasciano insieme il programma

Proseguendo con gli spoiler di Uomini e donne diffusi dal Vicolo delle News, Pamela ha quindi chiamato in causa una segnalazione secondo la quale Enzo sarebbe stato visto a Budapest in compagnia di una donna bionda.

Lui non ha gradito l'insinuazione, continuando a battibeccare a lungo con la Barretta, lasciando persino presagire ad una loro definitiva rottura. La dama, in lacrime, si è alzata dalla sedia per andare a salutare Maria De Filippi e uscire dallo studio, ma è stata invitata a riflettere e a non giungere a conclusioni troppo affrettate. E proprio a questo punto è accaduto l'inimmaginabile: dopo un breve chiarimento, Pamela e Enzo hanno deciso di concedersi una seconda possibilità, decidendo di lasciare lo studio per frequentarsi lontano dalle telecamere.

La sensazione del pubblico presente durante la registrazione non è stata, però, delle migliori. Dopo la negativa esperienza di Pamela con Stefano Torrese, anche la storia con Enzo non sembra nascere sotto i migliori auspici.