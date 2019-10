La puntata di Un posto al sole di ieri 28 ottobre si è conclusa con un momento di grande emozione riguardante Diego Giordano. In carcere, visibilmente sconvolto, il figlio di Raffaele ha ripensato all'impatto con Aldo Leone, avvenuto con la sua auto. Ma un particolare lo ha lasciato impietrito: le mani sul volante durante l'incidente non erano le sue! Si trattava di dita che, con tutta probabilità, potrebbero essere di un uomo dato che non presentavano alcun segno di smalto.

Sarà proprio questo il punto di partenza dell'appuntamento odierno che Rai 3 trasmetterà a partire dalle ore 20:45. Esso confermerà l'estraneità del figlio di Raffaele al tentato omicidio, motivo per cui il sospettato chiederà subito di vedere Niko per raccontargli quanto è riaffiorato nella sua mente. Questa sera si parlerà anche di argomenti più leggeri, a partire dal dialogo tra Angela, Franco e Giulia riguardante un corso di swing.

Un posto al sole anticipazioni: Diego vuole parlare con Niko

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di oggi 29 ottobre si concentreranno sul ricordo di Diego Giordano che capirà di non essere stato alla guida della sua auto al momento dell'incedente. Verrà così chiarito il motivo per cui i rilievi sulla macchina in questione hanno dato esito positivo, confermando che il mezzo è stato usato per investire Aldo Leone.

Da quanto visto ieri sera, l'immagine di Diego si è limitata alle sole mani della persona alla guida. Esse hanno indotto a pensare alla presenza di uomo che potrebbe essere proprio Jacopo Leone, il figlio di Aldo e Delia (ma sarà meglio non escludere nessuna pista!). Convinto di essere stato usato dall'investitore, che ha approfittato del troppo alcool assunto dal Giordano, il figlio di Raffaele chiederà di poter parlare con Niko per raccontargli la novità.

Quest'ultimo, insieme a Susanna e Ugo, sarà impegnatissimo nel provare l'innocenza del cugino che rischierà diversi anni di carcere per tentato omicidio.

Trame Un posto al sole: una figura misteriosa al Vulcano

Secondo le anticipazioni di Un posto al sole di oggi, una figura misteriosa si presenterà al Vulcano. Sebbene il nome della persona in questione non sia stato rivelato, tutto fa pensare alle conseguenze del confronto che Arianna e Michele hanno avuto a scuola con i compagni di Maurizio e Mimmo.

Sarà il padre di Maurizio ad avere qualcosa da dire? Spazio anche a questioni più divertenti che coinvolgeranno la famiglia Boschi - Giordano. Convinta che la madre debba guardare avanti per dimenticare Denis, Angela insisterà affinché Giulia accetti di frequentare il corso di ballo swing insieme a Franco.