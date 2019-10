Il serale di Una vita di oggi 29 ottobre ci sarà. Nei giorni scorsi si era diffusa la notizia, suffragata dall'assenza della telenovela nella guida tv Mediaset, secondo cui la puntata del martedì su Rete 4 sarebbe stata cancellata. Ma i telespettatori potranno tirare un respiro di sollievo, perché al momento non risulta alcuna variazione di palinsesto. Le vicende di Acacias 38 verranno trasmesse, come già accaduto le scorse settimane, a partire dalle ore 21:25 circa e proseguiranno fino alle ore 23:35 circa, quando lasceranno spazio al film 'Presunto innocente'.

Le trame della serata saranno particolarmente ricche di novità, a partire dal piano orchestrato da Higinio e Maria. Quest'ultima, infatti, insisterà con Casilda affinché lasci il quartiere per trasferirsi insieme a lei in campagna. Spazio anche al colloquio di Samuel con Felipe e Celia, ai quali chiederà la formale autorizzazione di corteggiare Lucia.

Una Vita anticipazioni: Maria vuole lasciare il quartiere

Le anticipazioni di Una Vita relative alla puntata serale odierna si aprono con la richiesta di Higinio a Maria: dovrà mettere da parte i suoi sentimenti per Casilda e procedere con il loro piano di impossessarsi dell'eredità di Maximiliano.

Quando la vedova di Martin rivelerà alla madre di voler lasciare il quartiere a causa delle troppe tensioni, Maria coglierà l'occasione al balzo per proporle di trasferirsi in campagna. Se chiederà quanto le spetta a Rosina, loro potranno iniziare una nuova vita e acquistare una fattoria. Ma qualcosa potrebbe rovinare i piani della viscida coppia: Fabiana sarà testimone di un bacio di Maria e Higinio, riportando subito la notizia a Casilda.

La giovane si troverà così alle prese con una forte indecisione, sempre più combattuta tra la permanenza nel quartiere e il trasferimento in campagna insieme alla madre.

Trame Una Vita serale: la richiesta formale di Samuel

Proseguendo con le anticipazioni della puntata serale di Una Vita, Leonor si troverà in grossa difficoltà nelle prove dell'opera teatrale, non riuscendo a trovare un punto di equilibrio con il cast.

Per evitare il naufragare del progetto, Iñigo e Peña le proporranno di rinunciare al bacio saffico tra le due protagoniste. Lucia sarà lusingata dalla dichiarazione di Samuel e prenderà in considerazione la proposta di cominciare a frequentarlo ufficialmente. Nel frattempo, l'Alday si presenterà a casa di Felipe e Celia, ai quali chiederà il formale permesso di cominciare a corteggiare la Alvarado, in attesa di ricevere l'annullamento del matrimonio da Blanca. Proprio in tal senso si muoverà anche Padre Telmo che chiederà al priore Espineira di ritardare tale procedura, che rappresenterebbe un ostacolo ai loro piani.