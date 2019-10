Le puntate de Il Segreto di martedì 22 e mercoledì 23 ottobre saranno molto avvincenti dal punto di vista della trama. L'avvenimento che genererà, sicuramente, maggiore sgomento riguarderà il ritorno di Fernando. Quest'ultimo, infatti, si presenterà a Puente Viejo accompagnato da una donna: Maria Elena. Questo evento genererà parecchia agitazione tra gli abitanti del paese, specie per Donna Francisca.

La dark lady, infatti, non si fiderà minimamente delle intenzioni di Fernando e farà il possibile per scoprire che cosa nasconda.

Nel frattempo, ci saranno guai in vista anche per Prudencio, il quale verrà minacciato dall'usuraio Pablo Armero.

Puntata Il Segreto 22 ottobre: Prudencio viene minacciato

L'episodio de Il Segreto di martedì 22 ottobre sarà animato dalle dinamiche che vedranno coinvolto Prudencio. Quest'ultimo, infatti, si troverà a fare i conti con il terribile usuraio Pablo Armero. Mente l'uomo si troverà a fare i conti con tale difficile situazione, gli abitanti di Puente Viejo saranno scossi da un inaspettato e inquietante ritorno in scena.

Fernando, infatti, metterà nuovamente piede nel paese, ma lo farà in compagnia di una donna, tale Maria Elena. Il giovane dirà di essere profondamente innamorato di lei.

L'avvenimento in questione contribuirà a generare molta tensione per gli abitanti del paese. La più scossa sarà, sicuramente, Donna Francisca, la quale non sarà affatto tranquilla per questo ritorno inaspettato. A suo avviso, infatti, l'uomo non ha assolutamente buone e pacifiche intenzioni.

Episodio mercoledì 23 ottobre: scontro tra Francisca e Fernando

Nel corso della puntata di mercoledì 23 ottobre della soap opera Il Segreto, Francisca e Fernando avranno un confronto di fuoco. La donna, infatti, non si fiderà affatto dell'uomo e incomincerà a muovere delle pesantissime insinuazioni contro di lui. Quest'ultimo, però, non resterà certamente inerme e farà il possibile per convincere la sua interlocutrice di essere in errore.

Il nuovo arrivato, infatti, proverà a farle capire di essere cambiato e di non essere più l'uomo oscuro e machiavellico che era un tempo. Donna Francisca, però, non si lascerà convincere dalle sue dichiarazioni e incomincerà a indagare sulla vicenda allo scopo di venire a conoscenza di cosa si celi dietro il suo ritorno inaspettato a Puente Viejo. Altrettanto emblematica, inoltre, sarà anche la figura della donna che lo accompagna.

Anche Maria Elena, infatti, potrebbe nascondere dei segreti inaspettati. Intanto, Saverio e Carmelo saranno sempre più distanti. A nulla, infatti, serviranno i tentativi di Irene e Adela di riconciliarli.