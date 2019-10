Sono giunte le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno dal 14 al 18 ottobre ed uno spoiler in particolare che riguarderà il triangolo composto da Beatrice, Diego ed Aldo Leone. Quest'ultimo verrà investito e finirà in ospedale. Ma vediamo cosa accadrà nel dettaglio.

Le trame relative a Bea, Diego ed Aldo

Le anticipazioni di Un posto al sole ci raccontano che Diego commetterà un grandissimo errore che comprometterà il suo rapporto con Beatrice.

Il figlio del portiere, come al solito, si apposterà sotto casa dell'avvocatessa ed assisterà ad una lite tra quest'ultima ed Aldo Leone. Quando l'avvocato si accingerà a mettere le mani addosso alla sua ex compagna-amante, il Giordano junior interverrà sferrando un pugno al rivale in amore. Il poverino si renderà subito conto di aver esagerato per cui si recherà triste al Caffè Vulcano.

Arianna non appena vedrà il ragazzo si renderà immediatamente conto che è successo qualcosa di molto grave per cui chiamerà Raffaele che si farà raccontare tutto dal figlio.

Il buon portiere riporterà quindi Diego a casa ripetendogli che non dovrà mai più avvicinarsi alla casa della sua ex fidanzata.

Beatrice, intanto, arriverà furiosa a Palazzo Palladini e parlerà con Diego mentre Raffaele assisterà a tutta la scena. La donna dirà all'ex che la prossima volta che lo vedrà sotto la sua abitazione non esiterà a denunciarlo per stalking. Tutto, però, si complicherà poco dopo: Aldo Leone finirà infatti in ospedale in gravi condizioni dopo essere stato investito.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv TV Soap

Un Posto al sole, le anticipazioni dal 14 al 18 ottobre

Gli spoiler di Upas ci raccontano che la dolce Alice arriverà a Napoli per qualche giorno, ansiosa di trascorrere qualche momento in compagnia del padre. Andrea, però, sarà troppo preso dalla notizia dell'idoneità all'adozione per cui trascurerà la figlia. Marina deciderà quindi di parlare con l'uomo. Le anticipazioni in merito alla figura di Andrea ci raccontano che l'attore che lo interpreta il cui nome è Davide Denvenuto ha annunciato di volersi prendere una pausa dalla trasmissione per cui sarà interessante capire come gli sceneggiatori lo faranno uscire di scena.

Intanto Vittorio sarà sempre più sotto pressione a causa dell'invadenza della vulcanica Assunta nonché per i problemi sul lavoro. Anita, però, farà di tutto per aiutarlo ad uscire da un momento così terribile. Cerruti, infine, riuscirà ad ottenere con sua grande sorpresa un appuntamento con il simpatico dottor Sarti. La sua insicurezza, però, rischierà di mandare tutto all'aria. Ricordiamo che Un posto al sole andrà in onda tutti i giorni alle 20.45 circa dopo il programma "Storie minime" in cui alcune persone parlano di attimi della loro vita che porteranno sempre nel cuore.