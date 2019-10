Le anticipazioni di Una vita relative alle puntate in onda dal 27 ottobre al 2 novembre si concentrano sul turbamento di Lucia, dopo che la notizia sulle sue origini diventerà di dominio pubblico. Umiliata in quanto figlia di un amore incestuoso, la Alvarado non trascorrerà la notte a casa, causando la grande preoccupazione di Celia e Felipe. Samuel continuerà ad essere molto interessato alla giovane, arrivando ad ottenere l'annullamento del matrimonio con Blanca per potersi concentrare sulla sua nuova ricca spasimante.

Ma molte persone tenteranno di mettere in guardia Lucia sulle reali intenzioni dell'Alday. Nelle prossime puntate della telenovela, Fabiana assisterà al bacio tra Maria e Higinio e provvederà subito ad informare Casilda. Leonor, invece, si troverà in una difficile situazione a causa dei problemi riscontrati nelle prove del teatro.

Una Vita trame al 2 novembre: Samuel pronto a sposare Lucia

Saranno trame ricche di spunti quelle che i telespettatori di Una Vita potranno seguire da domenica 27 ottobre a sabato 2 novembre.

In tale periodo, infatti, Lucia trascorrerà la notte in soffitta, consapevole di non potersi fidare di nessuno dopo la scoperta delle sue origini. Celia, informata da Lolita, raggiungerà la cugina, alla quale cercherà di dare tutto il sostegno possibile. Samuel continuerà a portare avanti il suo piano per entrare in possesso dell'eredità della ricca Alvarado. Per tale ragione, dopo avere confessato i suoi sentimenti, si recherà da Felipe e Celia e chiederà loro la mano della giovane.

Annuncerà anche di essere in attesa dell'annullamento del matrimonio da Blanca. Appresa tale notizia, Padre Telmo si recherà dal Priore Espineria supplicandolo di posticipare tale pratica ma non raggiungerà il risultato sperato. Poco dopo, infatti, i documenti arriveranno puntualmente. Il religioso tenterà anche di organizzare un incontro tra Lucia e Batan ma anche questo suo piano fallirà.

Anticipazioni Una Vita: Fabiana vede il bacio di Maria e Higinio

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita sulle puntate della prossima settimana, Rosina e Casilda faranno pace e l'ex domestica si trasferirà a vivere a casa Hidalgo, potendo contare anche su di una piccola rendita settimanale.

In seguito, su consiglio di Higinio, Maria proporrà a Casilda di chiedere a Rosina i soldi dell’eredità di Maximiliano e di trasferirsi con lei lontano da Acacias. Ma qualcosa potrebbe mettere nei guai il finto medico e la sua domestica. Fabiana, infatti, vedrà la coppia baciarsi e informerà la vedova di Martin di questa novità. La giovane comincerà, quindi, a porsi delle inevitabili domande sulla madre.

Leonor chiederà a Carmen di diventare la protagonista dello spettacolo in preparazione, causando così la gelosia di Lolita. Ma le prove non procederanno nel migliore dei modi, a causa dei capricci dei vari attori.