Cayetana Sotelo Ruz è morta davvero nel terribile incendio? O si è trattato solo del suo ennesimo intrigo? Il quesito è rimasto in sospeso tra i telespettatori di Una vita che. fin dall'inizio, hanno temuto che la dark lady della telenovela spagnola fosse destinata a un clamoroso ritorno per portare a termine la sua vendetta. La domanda tornerà di grande attualità nelle puntate spagnole di Acacias 38, nelle quali Ursula vedrà una donna del tutto somigliante alla sua padrona.

E sarà lei la prima a pensare che la sua morte sia stata solo un espediente per non essere accusata di tanti crimini. Per tale ragione la Dicenta deciderà di rivolgersi a Fabiana per dei chiarimenti. Sarà davvero Cayetana o Ursula sarà alle prese con delle allucinazioni? Questa seconda opzione, almeno per il momento, appare decisamente più probabile.

Una Vita anticipazioni: Fabiana smentisce che la figlia sia sopravvissuta

Nelle puntate spagnole di Una Vita, Ursula vedrà in strada una persona che la sconvolgerà.

Sia gli abiti da lei indossati, sia l'aspetto fisico la indurranno a pensare che si tratti niente meno che di Cayetana. Il corpo di quest'ultima non è mai stato trovato quando l'incendio è stato spento. Potrebbe quindi essere ancora viva. Spaventata all'idea che la Sotelo Ruz sia ancora in circolazione, la Dicenta correrà da Fabiana, pretendendo da lei la verità sulla sua morte. La domestica confermerà però, il decesso della figlia, avvenuto ormai 11 anni prima (grazie al salto temporale già avvenuto in Spagna).

Ma queste parole non convinceranno Ursula, tormentata all'idea che Cayetana sia intenzionata a portare a termine la sua vendetta. Ma sarà davvero lei? Difficile crederlo, considerando che proprio in questo momento l'attrice Sara Miquel è in attesa di un bambino e dunque ancora per qualche mese non sarà disponibile per un eventuale ritorno sul set della telenovela spagnola.

Trame Una Vita: Ursula potrebbe essere impazzita di nuovo

Le anticipazioni spagnole di Una Vita segnalano l'entrata in scena di una figura femminile molto somigliante a Cayetana.

Anche se il recasting non va escluso a priori, considerando la gravidanza di Sara Miquel, è davvero difficile credere che questo avvistamento possa riaprire un filone narrativo legato alla vedova di German. Ben più probabile invece che questo timore riapra in Ursula delle antiche ferite, portandola nuovamente sulla strada della pazzia. Nelle ultime settimane, la donna ha già mostrato dei segni di cedimento, tanto da meditare di uccidere la sua attuale alleata Genoveva, soffocandola con un cuscino.

E chissà che gli autori di Una Vita non abbiano in serbo per lei il ritorno al ruolo della terribile dark lady di un tempo.