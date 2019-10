Stefano Torrese e Pamela Barretta erano usciti insieme da Uomini e donne la scorsa stagione, salvo poi lasciarsi in una delle ultime puntate dedicate al Trono Over. Lui, infatti, aveva intrattenuto dei rapporti telefonici con Roberta Di Padua anche quando frequentava la Barretta e, una volta scoperta la verità, quest'ultima non ne aveva più voluto sapere. L'ex coppia si era rivista in studio lo scorso settembre quando lui si era presentato insieme a Noel Formica, annunciando l'inizio di una nuova frequentazione (poi subito naufragata).

Ma le frecciatine sono continuate sui social network anche nelle ultime settimane, tanto che la dama ha deciso di intervenire per mettere la parola fine al continuo scontro. E, nel suo lungo sfogo, non ha rinunciato a rivelare le ragioni dell'assenza di Torrese nel parterre del Trono Over: lui, a suo dire, non sarebbe più stato invitato dalla redazione.

Pamela contro Stefano: 'Ti hanno cacciato da Uomini e donne'

Nonostante non abbia più partecipato a Uomini e donne, Stefano Torrese ha continuato a tenere monitorati i movimenti di Pamela Berretta, commentando soprattutto la sua frequentazione con Enzo Capo.

Dopo la puntata in cui lei ha sfilato in vestaglia, l'ex fidanzato ha pubblicato nuove Storie su Instagram nelle quali ha scritto: "Sempre il solito disco da anni, che fantasia". Ed ha aggiunto: "Pianti senza lacrime" e "pessima recitazione". Se negli ultimi tempi la dama aveva evitato di replicare alle dichiarazioni di Torrese, questa volta non è proprio riuscita a restare in silenzio dando vita ad un lungo sfogo su Instagram.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

In esso ha spiegato di non avere parlato di lui per non dargli visibilità gratuita ed ha aggiunto: "Non è vero che non vuoi tornare a Uomini e Donne, la verità è che ti hanno cacciato, non ti hanno proprio invitato. Sei un poveretto ancora in cerca di visibilità".

I sospetti di una frequentazione durante il programma

Nel suo sfogo in risposta a Stefano Torrese, Pamela Barretta si è detta certa che lui non abbia mai accettato il mancato invito in studio mentre lei ha ottenuto delle nuove opportunità da parte della redazione.

Oltre ad avere minacciato di rivolgersi ad un legale per ulteriori risposte, la dama ha svelato un nuovo retroscena sulla loro frequentazione giunta al termine. Evitando troppi dettagli nella sua frecciatina, la Barretta ha fatto il nome di una donna, Marianna, che lui avrebbe frequentato mentre partecipava al talent show di Maria De Filippi. A questa persona, lui avrebbe detto di non preoccuparsi di quanto vedeva in televisione, dato che si trattava solo di finzione.

Sarà davvero finita qui? Al momento Stefano non ha aggiunto ulteriori commenti ma, considerando i trascorsi, la replica potrebbe arrivare molto presto.