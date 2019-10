Sono giunte puntuali le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1° novembre 2019. Al centro delle trame ci sarà la storia di Giulia e di Denis con la proposta indecente fatta da quest'ultimo alla donna ma anche la storyline legate al tentato omicidio dell'avvocato Leone. In merito a tale vicenda ieri sera ha fatto il suo ingresso nella soap un nuovo personaggio. Parliamo di Jacopo Leone, il figlio dello sfortunato avvocato.

Matteo Santorum è Jacopo Leone

Nella puntata di ieri di Un posto al sole ha fatto il suo ingresso un nuovo personaggio. Parliamo del figlio di Aldo Leone e di Delia interpretato da Matteo Santorum, attore di diciannove anni che ha già ha avuto esperienze in ambito televisivo, teatrale e nella pubblicità. In merito alla vicenda del tentato omicidio dell'avvocato, i fan della soap tendono a dare fiducia a Diego che nelle prossime puntate diventerà il principale indiziato.

Il figlio del portiere, infatti, al momento del risveglio non si trovava dal lato del conducente per cui questo fa supporre ai fan che qualcuno lo abbia incastrato sfruttando il fatto che fosse ubriaco entrando nella sua vettura ed investendo il povero avvocato.

Spoiler Upas dal 28 ottobre al 1 novembre

Le anticipazioni delle trame di Un posto al sole dal 28 ottobre al 1° novembre ci rivelano che Niko sarà pronto a difendere Diego in tribunale in quanto il ragazzo verrà arrestato mentre Raffaele avrà il timore che la situazione del caro figlio si complichi ancor di più dopo i rilievi fatti sulla sua vettura.

Filippo tornerà invece dal viaggio di lavoro insieme al padre e rivedrà Serena. L'uomo si chiederà se la lontananza avrà appianato le loro divergenze mentre Vittorio farà il possibile per riavvicinarsi ad Alex.

Gli spoiler ci rivelano che Diego ricorderà improvvisamente una misteriosa figura apparsa al Caffè Vulcano prima dell'incidente e ne parlerà ai suoi avvocati. Frattanto Aldo Leone si risveglierà dal coma farmacologico mentre Delia farà il possibile per tenere Beatrice lontana dalla vita del marito. Infine Michele ed Arianna si ritroveranno una una brutta situazione quando il padre del defunto Maurizio li intimidirà.

La storia di Giulia e Denis

Alle trame appena raccontate farà da sfondo anche la proposta indicente di Denis fatta a Giulia. Parliamo di un rapporto aperto tra due persone adulte. Le anticipazioni ci raccontano che la povera Poggi sarà indignata a causa di tale proposta ma, nonostante voglia chiudere i rapporti con l'uomo definitivamente, non ce la farà. Continuerà quindi a seguirlo sui social comportandosi come un'adolescente alle prime armi sapendo bene che è tempo perso.

Giulia sarà poi triste per l'accusa a Diego di tentato omicidio per cui cercherà di stare vicina al povero Raffaele.

Angela, intanto, cercherà di tirare su il morale della madre e le proporrà di andare ad una serata di ballo swing al Caffè Vulcano. Inizialmente la signora Poggi non ne vorrà sapere. Poi però dirà di si. Angela porterà alla serata anche Franco che non sa per niente ballare per cui Giulia capirà che i suoi parenti hanno organizzato quella serata solo per lei e ne sarà felice.