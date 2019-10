Le anticipazioni della sesta e ultima puntata della nota serie televisiva La strada di casa 2 con protagonista Alessio Boni, riservano diverse sorprese che interessano ai telespettatori affezionati. Nella puntata che andrà in onda martedì 29 ottobre su Rai 1 alle 21:25, si scoprirà tutta la verità sulla scomparsa di Irene; inoltre la polizia continuerà ad indagare incessantemente sulla morte di Mauro per affidare alla giustizia il colpevole.

Il commissario Leonardi, infatti, sarà convinto di essere riuscito ad incastrare il colpevole dell'omicidio dell'uomo. Di seguito gli altri spoiler della nuova puntata.

Il commissario Leonardi sospetta di Gloria

Nella sesta e ultima puntata de La strada di casa 2 che verrà trasmessa il 29 ottobre, il commissario Leonardi non avrà più molti dubbi e sarà ormai certo che sia stata Gloria ad uccidere Mauro.

Nel contempo Gloria non ricorderà proprio nulla del giorno della tragedia, ma la causa della sua inaspettata amnesia non sarà da attribuire all'Alzheimer, che la donna temeva di avere, così sarà protetta e aiutata dalla sua famiglia. Nel frattempo Lorenzo sarà scagionato, mentre saranno ancora sospettate Milena e Viola. Successivamente Lorenzo e Fausto saranno notevolmente turbati, poiché si renderanno conto che all'interno del birrificio sarà presente una talpa che ha sicuramente l'intenzione di sabotarli, poiché si scopriranno alcune incongruenze tra le analisi effettuate dalla Asl dove lavora Ernesto e quelle eseguite presso il laboratorio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Lorenzo e Fausto si recano a Praga

Martino vorrà dare una mano a sua madre, pertanto si recherà dal commissario Leonardi per mostrarle una fotografia scattata il giorno della tragedia. Il ragazzo è infatti convinto che la prova potrebbe scagionarla. Purtroppo, però, il particolare scatto non farà che portare nuovi indizi che confermeranno la colpevolezza di Gloria. In seguito Fausto riascolterà insieme alle figlie, i ricordi che sua moglie ha lasciato su un registratore.

Così facendo scoprirà tutta la verità sulla truffa e anche sull'omicidio. Più tardi Lorenzo e Fausto certi oramai dei loro dubbi, decideranno di partire e si recheranno insieme a Praga per cercare di scoprire tutta la verità sulla truffa ai danni del birrificio.

Dove guardare le puntate in streaming online de La strada di casa 2

Nell'attesa che venga trasmessa l'ultima puntata de La strada di casa 2 è possibile rivedere tutti gli episodi, registrandosi gratuitamente sul sito apposito RaiPlay.it. Oltre alle puntate della serie televisiva, sulla piattaforma dedicata sono presenti alcuni video interessanti relativi alle trame della fiction.