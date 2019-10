Giorgio Manetti tornerà a Uomini e donne? La domanda rimbalza costantemente tra i telespettatori del programma che non si sono mai rassegnati all'uscita di scena del "Gabbiano". La speranza di rivederlo nel parterre del Trono Over, per riprendere la frequentazione con Gemma Galgani, non è mai venuta meno e la stessa dama, a eccezione di qualche altra frequentazione passeggera, non sembra avere mai ritrovato un uomo che le susciti altrettanto interesse.

Negli ultimi giorni, la speranza che Giorgio riprenda il suo percorso a Uomini e Donne, è tornata a essere di grande attualità. La sua relazione con Caterina, la donna che frequenta da circa un anno, potrebbe essere giunta al termine, come lasciano presagire alcuni movimenti nei social network.

Caterina assente dal profilo di Giorgio Manetti

I movimenti di Giorgio Manetti sono costantemente monitorati dal pubblico di Uomini e donne, che spera ancora nel suo ritorno in studio.

Ai più attenti non è passata inosservata l'assenza di Caterina negli scatti del cavaliere fiorentino. Non solo: persino le immagini in cui i due apparivano insieme, e risalenti a qualche mese fa, sarebbero state definitivamente cancellate. Sebbene non sia stata ufficializzata alcuna notizia in merito alla separazione della coppia, questi indizi farebbero pensare a una loro definitiva rottura, avvenuta a circa un anno dall'inizio della convivenza.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

In varie interviste, il cavaliere fiorentino aveva parlato della felicità al fianco della donna, con la quale aveva già avuto una storia in passato. Su di lei aveva confessato: "È una persona splendida. Originaria di Bolzano. Abbiamo avuto una storia dal 2007 al 2009 e poi ci siamo rimessi insieme a giugno dopo esserci incontrarti ad una cena di amici in comune".

L'amicizia con Anna Tedesco

Se confermata, la rottura tra Giorgio Manetti e Caterina potrebbe rappresentare il punto di partenza per il ritorno del cavaliere a Uomini e donne.

Su di lui si è parlato spesso negli ultimi tempi nelle puntate dedicate al Trono Over. A chiamare in causa il suo amico è stata Anna Tedesco, anche lei rientrata nel parterre di Maria De Filippi dopo una lunga assenza. La dama non ha negato di essere rimasta in buoni rapporti con il "Gabbiano", tesi per altro confermata dal recente incontro avvenuto con lui a Firenze. In occasione di una puntata andata in onda su Canale 5, la Tedesco ha spiegato di essersi recata nel capoluogo toscano e di essere stata raggiunta proprio da Giorgio per un saluto.

Parole che non sono affatto piaciute a Gemma Galgani, che non ha rinunciato a battibeccare con la rivale, lanciandole una frecciatina: "Che combinazione. Tu hai cantato e ti è anche tornata la voce".