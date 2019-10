Terzo, e ultimo, appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 16 ottobre, spazio alla sfilata che vedrà come protagonisti alcuni cavalieri del parterre maschile. Al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto Riccardo Guarnieri, non solo per il suo fisico statuario, ma anche per le discussioni con alcune dame, in particolar modo Debora.

Uomini e Donne, anticipazioni: Veronica conosce Paride, il suo corteggiatore

Nella puntata di ieri, 15 ottobre, Pamela Barretta e Veronica Ursida sono state chiamate al centro dello studio per conoscere due corteggiatori.

La prima ha deciso di declinare l'invito, vista la sua attuale conoscenza con Enzo, mentre la seconda ha accettato. L'incontro avverrà oggi: l'uomo si chiama Paride e chissà se la dama deciderà di mantenerlo in trasmissione.

Successivamente si svolgerà la sfilata di moda, dal titolo "Fascino irresistibile", che vedrà come protagonisti alcuni cavalieri. Quello che accoglierà più consensi sarà Riccardo, anche se l'uomo dovrà affrontare alcune polemiche, come con Debora.

Guarnieri da lei riceverà un voto basso e il cavaliere l'accuserà di non aver ancora digerito la loro "no storia": "Ti rode per come è andata tra noi".

Armando Incarnato, invece, deciderà di non partecipare alla sfilata, il motivo? L'essersi sentito "usato" da Ida Platano. Alla fine, però il cavaliere cambierà idea e deciderà di salire in passerella. Appuntamento alla 14:45, su Canale 5, per una nuova puntata di Uomini e Donne.