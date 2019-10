Un posto al sole, la soap opera napoletana che va in onda dal 1996, sta continuando a ottenere grandi ascolti su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 28 ottobre all'1 novembre 2019 svelano che lo stato di salute di Aldo Leone appariranno ancora critiche. Diego, al contrario, sarà trasferito in prigione, tant'è che gli avvocati Susanna e Niko saranno pronti a prendere le difese del ragazzo. Infine Filippo sarà agitato mentre si preparerà a rivedere sua moglie Serena, speranzoso che il tempo abbia ammorbidito i loro dissapori.

Vittorio vede Alex, Diego ha un ricordo improvviso

Gli spoiler di Un posto al sole riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 28 al 2 novembre svelano che Raffaele avrà paura per l’esito dei risultati dati sulla macchina del figlio, che tra l'altro potrebbero essere decisivi. Inoltre un ricordo improvviso di Diego potrebbe dare un ulteriore elemento di difesa a Susanna e Niko, per questa ragione chiederà di vederli.

Intanto Marina e Fabrizio saranno sempre di più legati, grazie anche al contributo involontario di Roberto Ferri. Al Caffè Vulcano una figura misteriosa farà la sua comparsa. Vittorio Del Bue, invece, emozionato e con molte speranze vedrà di nuovo Alex Parisi, inconsapevole dell'imbroglio che gli ha riservato Mia.

Diego in prigione riceve la visita di suo padre

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che tra Filippo e Serena potrebbe esserci una buona probabilità per un riavvicinamento, ma poco dopo qualcosa bloccherà l'uomo a lasciarsi andare del tutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Un Posto Al Sole

Angela cercherà di convincere Franco e Giulia a prendere parte a un corso di ballo. Nel frattempo Arianna e Michele dovranno far fronte al comportamento minaccioso del papà di Maurizio Mennella. Intanto i dottori cercheranno di svegliare Aldo dallo stato di coma farmacologico mentre ci sarà molta preoccupazione generale per la situazione in cui si trova Diego. Quest'ultimo avrà un drammatico confronto con Raffaele in prigione.

Guido rimarrà sconvolto da una sgradevole sorpresa da parte di Vittorio. Dall'altra parte, Andrea si ritroverà a dover affrontare una difficoltà. Delia, al contrario, sarà totalmente decisa a escludere Beatrice dalla vita di suo marito. Infine le trame di Upas svelano che Del Bue e la Parisi faranno tanta fatica a riconciliarsi, ma qualcuno potrebbe fare da tramite per dare loro un aiuto.