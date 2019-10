Nelle puntate de Il Paradiso delle signore 4, in onda su Ra 1 da lunedì 28 a venerdì 1 novembre 2019, si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Scendendo nei dettagli delle anticipazioni, infatti assisteremo all'avvicinamento tra Agnese e Armando mentre Nicoletta apparirà distratta e nervosa per via di Riccardo Guarnieri.

Gabriella riceve una proposta importante

Le anticipazioni sulle prossime puntate de Il paradiso delle signore dal 28 ottobre all'1 novembre rivelano che Rocco si imbatterà in un contesto molto difficile, visto e considerato che avrà ancora dei problemi ad abituarsi nella città di Milano, malgrado proverà ad adeguarsi alla nuova quotidianità.

Intanto i dipendenti del magazzino dopo la rapina si daranno da fare per l'azienda, incluso Riccardo: quest’ultimo per poter stare più vicino a Nicoletta deciderà di comprare le quote del paradiso che suo padre Umberto ha messo in vendita. Vittorio avrà intenzione d'ideare una nuova collezione di abbigliamento con l'aiuto di Gabriella, che sarà impaurita di non essere all'altezza di realizzare i capi nei migliori dei modi. Umberto e Adelaide decreteranno utile unire i loro patrimoni per ristabilire i conti della banca di famiglia.

Arriva la madre di Cesare

In seguito alla morte di suo padre Ludovica Brancia ritornerà in città con sua madre Flavia. A proposito, il signor Guarnieri e la cognata vorranno approfittarsi della l'oro eredità. Nicoletta, invece, nonostante abbia sposato Cesare continuerà a vedersi di nascosto con Riccardo. Le trame de Il paradiso delle signore della prossima settimana rivelano inoltre che Armando e Agnese si parleranno a cuore aperto dei ricordi dolorosi della guerra.

Nel frattempo un altro incontro tra i familiari della piccola Margherita andrà in fumo per via dell'approdo a Milano della madre del medico Diamante. Gabriella avendo paura di non essere capace, domanderà ad Agnese di dargli aiuto come designer nella creazione dei nuovi abbigliamenti per il mercato del paradiso. Marcello, invece, diventerà l'autista di Ludovica, e sarà proprio in questa occasione che il giovane cercherà di attirare ulteriormente l'interesse di Roberta. Quest’ultima nonostante sia fidanzata con Federico farà molti sfarzi per non cedere al corteggiamento del fratello di Angela.

Ludovica fa capire al Guarnieri di non averlo dimenticato

D'altra parte, anche Cosimo persisterà a fare la corte a Gabriella, mettendola in a disagio. Agnese accorgendosi della situazione non saprà se mettere in guardia suo figlio Salvatore oppure parlare chiaro con la nuora. Inoltre la stilista preoccupata dalla situazione, sarà consolata da Armando e dalle veneri. Nel frattempo a casa Cattaneo Nicoletta sarà molto inquieta, in quanto penserà continuamente agli attimi passati recentemente con Riccardo.

Quest'ultimo invece, riceverà segnali da parte di Ludovica, che cercherà di fargli intuire di non essersi mai dimenticata di lui mentre la signora Amato, dopo la richiesta di Vittorio, sceglierà di accettare la collaborazione con la Rossi. Nicoletta dopo aver raccontato un sacco di bugie al marito per incontrarsi con il giovane Guarnieri, incomincerà a provare dei sensi di colpa; da una parte capirà di non essere sentimentale stabile e dall'altra non riuscirà ad allontanarsi dal suo primo amore.

Intanto Umberto e Adelaide metteranno in atto il loro piano, ospitando a cena le signore Brancia. Gli spoiler della prossima settimana de Il paradiso delle signore (in programma dal 28 ottobre a l'1 novembre), in più rivelano che Marcello per rispetto di sua sorella Angela farà una scelta inaspettata. Una volta finite le bozze per i nuovi capi del paradiso, Gabriella sarà pronta a consegnarle a Vittorio. Quest'ultimo deciderà di realizzare un promo pubblicitario del magazzino, ma non vorrà coinvolgere Marta. Per finire, i neo sposi scopriranno qualcosa su Riccardo e Nicoletta.