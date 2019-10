Si è tenuta ieri 24 ottobre una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale non sono mancate le segnalazioni, i baci e i battibecchi tra tronisti e corteggiatori. Giulia Quattrociocche è apparsa nervosa fin dall'inizio a causa degli strani movimenti social del suo corteggiatore Alessandro. La tronista lo ha rimproverato per avere ancora dei contatti con la sua ex fidanzata e lui, alla fine, ha deciso di auto-eliminarsi.

È arrivata una segnalazione anche su Daniele, confermata dalla chiamata di una ragazza la cui versione dei fatti non ha convinto la tronista. Spazio, inoltre, all'esterna di Giulio con Giulia e ad un nuovo battibecco con Giovanna, secondo la quale la conoscenza del tronista con la corteggiatrice è precedente all'approdo a Uomini e donne. Alessandro, infine, è uscito con Veronica con la quale ha scambiato un bacio appassionato.

Ancora dubbi per Giulia sui corteggiatori

È stata una registrazione di Uomini e donne caratterizzata da varie segnalazioni quella che ha avuto luogo ieri 24 ottobre agli studi Elios di Roma. Come riporta il Vicolo delle News, l'appuntamento con il Trono Classico si è aperto con il nervosismo di Giulia Quattrociocche, decisamente delusa per una segnalazione su Alessandro. Quest'ultimo avrebbe pubblicato una canzone in una Instagram Story e si tratterebbe della stessa postata dalla sua ex.

Il corteggiatore non ha negato di avere rapporto con la precedente fidanzata, dato che è la mamma di suo figlio, ma la tronista ha ribattuto, accusandolo di comportarsi in maniera troppo vivace in discoteca. Alla fine, lui ha deciso di auto-eliminarsi e lei non lo ha fermato. Successivamente è arrivata una segnalazione anche su Daniele: una ragazza, con la voce modificata, ha chiamato in studio per smascherare la frequentazione del corteggiatore con una certa Valentina. Giulia ha chiesto il cellulare del corteggiatore, non trovando però chat compromettenti. Si è quindi detta confusa per le recenti novità.

Alessandro Zarino bacia Veronica

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Classico, Giulio è uscito con Giulia con la quale ha scambiato un bacio. Ha quindi litigato con Giovanna e ha portato in esterna una ragazza nuova, Veronica, ex single di Temptation Island. Sulla questione è intervenuto, a sorpresa, Alessandro Zarino che ha fatto notare come Raselli e la nuova corteggiatrice abbiano delle amicizie in comune.

Giovanna, invece, ha espresso i sospetti su una conoscenza pregressa tra Giulio e Giulia, che da tempo si seguirebbero su Instagram. Si è quindi passati al trono di Alessandro, uscito in esterna con Veronica. Lei si è aperta, parlando della sua infanzia e dei problemi alimentari che ha affrontato, e alla fine è scattato il primo bacio appassionato. Il tronista, che avrebbe voluto vederla per una seconda volta, ha quindi fatto recapitare alla giovane alcune parole tramite la redazione, che sono andate a formare una frase romantica.