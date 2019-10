Dopo una puntata ampiamente dedicata alle nuove esterne di Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino, il Trono Classico di Uomini e donne si concentrerà oggi 25 ottobre sugli ex protagonisti di Temptation Island Vip 2. Gli ospiti del giorno sarà Pago e Serena Enardu, che si ritroveranno faccia a faccia dopo l'avventura nel docu-reality e la rottura avvenuta durante il falò di confronto.

Entrambi aggiorneranno Maria De Filippi e il pubblico presente in studio in merito agli sviluppi della loro relazione: non c'è stato alcun ritorno di fiamma dopo la fine delle riprese, anche se l'ex coppia ha comunque avuto la possibilità di vedersi e confortarsi a casa. Per quanto riguarda l'eventuale evoluzione della storia con il single Alessandro, Serena ha preferito evitare l'argomento e il tentatore non è stato fatto entrare su esplicita richiesta di Pago.

Uomini e donne spoiler, Pago: 'È legittimo non amare più'

Il sito Witty Tv ha diffuso gli spoiler di Uomini e donne relativi alla puntata odierna in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14:45. Siederanno al centro dello studio Pago e Serena Enardu, la cui relazione è giunta al termine in seguito all'esperienza a Temptation Island Vip 2. Insieme a loro ci sarà anche Alessia Marcuzzi, che aiuterà i due ex fidanzati a ripercorrere i momenti più salienti della loro difficile prova.

Il cantautore apparirà ancora scosso per la conclusione della storia, ammettendo di non avere rivisto il falò di confronto in televisione. Per tale motivo, quando gli verranno riproposti alcuni filmati del docu-reality, ammetterà: "Sto facendo di tutto per cercare di dimenticare, allora mi chiamate e mi fate vedere questi video". Serena confesserà di avere già da diverso tempo dei dubbi sul loro amore.

Le sue parole troveranno la reazione di Pago che sorprenderà, dicendo: "Non avere nessun sentimento per una persona è legittimo, uno può amare e il giorno dopo può non amare più".

Pago rimprovera Serena: "Là non eri libera"

Il confronto tra Pago e Serena Enardu, nella puntata di Uomini e donne di oggi 25 ottobre, sarà caratterizzato da momenti tesi e da altri più tranquilli. L'ex tronista, che nei giorni scorsi ha già avuto la possibilità di parlare con Pago a casa, spiegherà le ragioni per le quali si è avvicinata al single Alessandro: "Io non ho mai nascosto niente di quello che era il mio percorso là dentro.

Se io mi avvicino ad una persona è perché probabilmente mi sento libera". Inevitabile la replica del suo ex fidanzato: "Il problema è che non eri libera". Ma il cantautore ci terrà a puntualizzare: "Con te non sono arrabbiato e non ero arrabbiato neanche quando ho visto tutte quelle cose". Alessia Marcuzzi proverà a difendere le ragioni del comportamento di Serena e della mancata ammissione dei suoi sentimenti.

Queste le parole della conduttrice: "Quanto volte succede di non riuscire a dire la verità per paura di ferire l'altra persona". Il single Alessandro sarà comunque presente nel backstage ma non entrerà in studio per un confronto. Il Vicolo delle News, nel suo resoconto della registrazione del 16 ottobre, segnala infatti che sarà lo stesso Pago a chiedere di non vederlo.