Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate in onda dal 3 al 9 novembre sanciranno l'entrata in scena di un nuovo personaggio, destinato ad essere al centro delle dinamiche della soap per qualche mese. L'uomo in questione sarà Reese Buckingham, il padre di Zoe, che mostrerà fin dall'inizio un forte interesse nei confronti di Taylor, arrivando persino a scambiare con lei un bacio appassionato.

La Heyes continuerà, tuttavia, a vivere un periodo di forte crisi: temendo di essere denunciata per tentato omicidio ai danni di Bill, la psicologa sfogherà i propri dispiaceri con Steffy e Ridge, ai quali dirà di considerarsi una fallita. Ma nonostante il parere di Brooke, lo stilista continuerà a supportare l'ex moglie, dicendosi pronto a tutto per proteggerla da qualsiasi accusa.

Beautiful anticipazioni: Taylor fa la conoscenza di Reese

Nelle prossime puntate di Beautiful, in onda su Canale 5, Steffy deciderà di organizzare un rinfresco per festeggiare la buona riuscita della sfilata.

Ad esso saranno presenti tutti i suoi collaboratori e vi parteciperanno anche Taylor e il dottor Reese Buckingham, il padre di Zoe. Tra i due sarà evidente fin da subito una certa affinità, notata dalla modella. Quest'ultima, a conoscenza di come il padre sia portatore di guai, gli chiederà di stare lontano dalla Hayes, pensando che questo interesse potrebbe in qualche modo causarle problemi sul lavoro.

Reese non darà ascolto ai consigli della figlia e approfitterà di un'altra occasione per confermare l'affinità con Taylor, arrivando persino a baciarla. La madre di Steffy resterà sorpresa dal gesto e prenderà le distanze, dicendo al suo nuovo amico di non sentirsi pronta per una nuova relazione. Ammetterà, inoltre, di attraversare un periodo difficile, trovando anche in questo caso, il pieno supporto del medico.

Trame Beautiful: Ridge e Steffy sostengono Taylor

Proseguendo con le anticipazioni di Beautiful delle puntate in onda dal 3 al 9 novembre, Brooke e Ridge si confronteranno su Taylor: la Logan la riterrà una persona pericolosa, mentre lo stilista resterà fermo nella convinzione che la moglie debba essere aiutata. Confermerà questo punto di vista anche successivamente, quando sarà testimone di una vera e propria crisi della Hayes.

La donna dichiarerà di ritenersi una fallita, ma l'ex marito e la figlia tenteranno di farle forza. Poco dopo, però, la psicologa si recherà da Liam al quale chiederà di fare in modo che Brooke non la denunci. Lo Spencer comincerà a pensare che l'ex suocera rappresenti un pericolo e debba essere arrestata. Sarà Steffy a prendere ancora le difese della madre, chiedendo a Liam di comportarsi allo stesso modo.

Brooke, invece, si appresterà a raccontare quanto scoperto a Donna e Katie anche se Hope tenterà di fermarla.