La nuova stagione de Le Iene ricomincerà questa sera, 1 ottobre e si aprirà con la messa in onda di un video inedito di Nadia Toffa, voluto dalla stessa giornalista come saluto. Il ricordo intenso della Iena scomparsa prematuramente durerà 20 minuti e sarà come un testamento di gioia per tutti i colleghi.

Le Iene, omaggio a Nadia Toffa: un suo video inedito e 100 colleghi

Nadia Toffa, morta il 13 agosto scorso, ha segnato profondamente il pubblico e tutti i colleghi con la sua scomparsa.

A ricordarla, in studio saranno presenti le 100 Iene che si sono succedute negli anni, per stringersi in un abbraccio in onore della conduttrice scomparsa. Tra gli altri, saranno presenti, Luciana Littizzetto, Enrico Lucci, Simona Ventura e Alessandro Cattelan.

Nadia Toffa, da sempre in prima linea dalla parte dei più deboli è stata uno dei simboli più importanti del programma Le Iene. La trasmissione di inchiesta ha deciso di omaggiare la conduttrice con un video girato a dicembre 2018, ma inedito, che rappresenta una sorta di saluto di Nadia Toffa ai colleghi e al suo pubblico.

Davide Parenti ha raccontato che la giornalista chiese a Giorgio Romiti (autore della trasmissione di Italia 1) di recarsi da lei con una telecamera. La giornalista, nel video, ha voluto ripercorrere gli ultimi mesi vissuti fino a quel momento e la sua visione del futuro. Nella commovente clip, la conduttrice ricorda tutti i suoi colleghi e gli incontri con loro. "Non è quanto vivi, ma come vivi", ha affermato Nadia per spiegare il motivo della decisione di girare un video-ricordo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Il progetto della Iena era quello di filmare gli incontri con tutti i vecchi amici, quelli nuovi, le persone care e tutti coloro che avevano lasciato un segno importante nella sua vita. Nadia sapeva che probabilmente non le restava molto tempo da vivere e, come aveva spiegato ai suoi stessi colleghi, voleva sfruttare al massimo il suo tempo. L'importanza di dare valore ad ogni singolo momento e lo sforzo di ritardare il più possibile la morte con le cure, sono stati gli obiettivi principali che Nadia Toffa ha avuto negli ultimi mesi della sua vita.

Nadia Toffa protagonista dell'apertura di stagione per Le Iene

La trasmissione ha annunciato che la puntata del 1° ottobre aprirà la stagione de Le Iene con la condivisione dell'ultimo video di Nadia Toffa, affinché sia chiaro che per tutti i colleghi niente sarà come prima. In un primo momento, Davide Parenti era di un parere diverso riguardo questa decisione. Il papà de Le Iene ha sempre sostenuto di avere ancora molta difficoltà ad affrontare l'argomento della morte di Nadia Toffa.

In una dichiarazione rilasciata al Corriere della Sera, Parenti aveva specificato che l'ultimo video inedito di Nadia Toffa non sarebbe andato in onda, poiché non era ancora arrivato il momento giusto. Evidentemente, in seguito, le Iene hanno cambiato idea a riguardo. Questa stagione, alla conduzione dello storico programma di Italia 1 ci saranno Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con il supporto della Gialappa's Band.