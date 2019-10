Enzo Capo e Pamela Barretta sono stati gli indiscussi protagonisti della puntata del Trono Over di Uomini e donne trasmessa ieri, 30 ottobre. Dama e cavaliere hanno dato vita ad una dura discussione, durante la quale lui ha fatto intendere di non essere pronto ad abbandonare il programma per provare a conoscersi meglio. Alla fine, però, il confronto ha avuto un risvolto davvero inaspettato: il cavaliere ha cambiato idea sul futuro nel dating show ed è arrivato l'annuncio dell'uscita insieme per viversi lontano dalle telecamere.

Il fatto ha scatenato la discussione in studio e sui social network, dove in molti si sono detti certi che questa storia non durerà. Ma come procederà quanto meno nelle prossime puntate? Ci saranno già degli sviluppi negativi? Secondo quanto riportato dalla stessa Pamela, oltre che dalle anticipazioni della registrazione già effettuata, non ci saranno novità negative e tutto, almeno per ora, procede per il meglio.

Uomini e donne anticipazioni: assenti dalla prossima registrazione

La decisione di Enzo Capo e Pamela Barretta ha stupito il pubblico di Uomini e donne, preoccupato dall'esito che questa relazione potrà avere nei prossimi mesi. Già lo scorso anno, infatti, la dama era rimasta delusa dalla frequentazione con Stefano Torrese che si era conclusa dopo qualche mese, con una serie di polemiche che ancora stentano a svanire.

Anche con Enzo finirà allo stesso modo? Sui social network le critiche non mancano, soprattutto da parte di chi ritiene che l'imprenditore sia una persona egoista e possessiva. Qualcuno, infatti, ha scritto nel suo profilo: "Alle donne non piacciono gli uomini possessivi e gelosi. Presto Pamela ti darà un bel ciaone e farà bene”. Inevitabile la replica di Capo che ha risposto: "Per fortuna non tutte le donne la pensano come te".

Comunque sia, le anticipazioni rese note dal Vicolo delle News in merito alla registrazione effettuata il 26 ottobre confermano che Pamela ed Enzo non ci saranno. La coppia manterrà la decisione di viversi lontano dalle telecamere come annunciato in precedenza. Faranno parte del gruppo, invece, Ida e Riccardo oltre che Samuel Baiocchi, il cavaliere ex di Barbara De Santi.

La dichiarazione d'amore di Pamela Barretta

La conferma che tutto sta procedendo per il meglio tra Pamela Barretta e Enzo Capo è arrivata anche dalla dama di Uomini e donne.

Affidandosi al suo profilo Instagram, infatti, la donna ha pubblicato la sua prima foto in compagnia del neo-fidanzato ed ha aggiunto la seguente didascalia: "Io penso che ci siamo scelti il primo giorno in cui i nostri occhi si sono incontrati per la prima volta". Tra i vari hashtag, la Barretta ha riportato anche la data del 30 agosto, giorno in cui si è tenuta la registrazione del Trono Over che ha sancito il loro primo incontro.