Naike Rivelli è uno di quei personaggi molto noti al pubblico, soprattutto quello maschile, che da sempre fa molta attenzione alle foto social della figlia d'arte, che spesso è molto provocante e sensuale con i suoi scatti intimi. La modella italo-tedesca per diversi giorni è stata assente da Instagram, per poi tornare tre giorni fa con uno scatto a dir poco mozzafiato e che mette in evidenza il suo fisico, per la gioia dei tanti fan.

La Rivelli vanta oltre 250mila follower su Instagram

Naike Rivelli è nata a Monaco di Baviera il 10 ottobre del 1974 ed è conosciuta al grande pubblico come attrice, modella e cantante italiana, oltre ad essere figlia dell'amatissima Ornella Muti. La sua vita sentimentale è stata quasi sempre tormentata, visto che si è sposata nel 2002 con Manou Lubowski, un legame durato appena nove mesi, con tanto di divorzio arrivato nel 2008.

Prima di questo evento era diventata madre dopo una breve relazione nel 1996,una love story che ha portato alla luce la piccola Akash, ora 22enne. Un altro lato intrigante dell'attrice è la sua sessualità, visto e considerato che senza peli sulla lingua nel 2010 ha rivelato la sua bisessualità.

Sul suo account Instagram non vengono pubblicate foto banali, anzi, la sua notorietà è dovuta sopratutto a quegli scatti bollenti che non lasciano indifferenti i tanti follower che la seguono, con un picco di oltre 250 mila estimatori.

In questi giorni ha postato uno scatto molto intimo, che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza e la sua esplosività, grazie ad un lato B che fa invidia a molti: uno scatto di successo visto che ha raggiunto oltre 2000 like in poche ore.

La foto la ritrae mentre fa la verticale, con un tanga rosso e un pizzo nero, insomma, uno scatto che sta facendo 'ingolosire' i suoi fan. Oltre al corpo si denotano anche i suoi capelli molto scuri e i tatuaggi su braccia e caviglie, che sono più che visibili.

All'età di 45 anni continua a mostrare un corpo tonico e di tutto rispetto, frutto di sana alimentazione, oltre che di allenamenti duri e sacrificanti in palestra, che l'aiutano a mantenersi in forma e più attraente che mai.

Naike pratica in modo costante lo Yoga

La domanda che i follower si pongono è come faccia la Rivelli a mantenere la posizione verticale in quello scatto, in cui tra l'altro indossa anche dei tacchi alti all'incirca 20 cm.

La risposta è semplice ed è dovuta allo Yoga che pratica con una certa continuità, dunque una cosa che all'apparenza è complicata gli viene in modo semplice e naturale.

Oltre ai tanti like si registrano i tanti commenti positivi verso la figlia di Ornella Muti, che in queste ore ha mandato in tilt diversi account Instagram, sempre pronti a commentare le foto della prorompente cantante, attrice e modella.