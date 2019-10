La ricerca dell'anima gemella continua per Gemma Galgani che sembra non trovare pace all'interno del Trono Over di Uomini e donne. Dopo la fine della sua relazione con Giorgio Manetti, la dama ha conosciuto e frequentato altri cavalieri, senza però ottenere relazioni degne di note. La stagione 2019-20 si è aperta con il forte interesse per Jean Pierre, come lei stessa rivelerà senza mezzi termini nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 28 ottobre.

Ma, ancora una volta, qualcosa andrà storto. La conferma arriva dalle anticipazioni relative alla registrazione effettuata sabato 26 ottobre, durante la quale Jean Pierre ha deciso di mettere le cose in chiaro con la dama torinese, chiudendo il rapporto con lei. Ma fin da subito, Gemma ha rivolto il suo sguardo altrove, esprimendo il suo interesse per un altro cavaliere arrivato nel parterre del Trono Over.

Uomini e donne registrazione: Jean Pierre chiude con Gemma

Il Vicolo delle News ha diffuso il resoconto della registrazione del Trono Over di Uomini e donne che si è tenuta agli studi Elios di Roma sabato 26 ottobre. Essa ha concesso spazio, nella prima parte, alla ricerca dell'anima gemella di Gemma Galgani. Dopo il tradizionale battibecco con Tina Cipollari, la dama ha dovuto fare i conti con l'inatteso annuncio di Jean Pierre. Quest'ultimo non ha affatto gradito l'eccessiva intromissione della torinese nella sua vita, soprattutto considerando che lui ha sempre dichiarato di considerarla soprattutto un'amica.

Per tale motivo, ha deciso di scaricarla, ponendo fine alla frequentazione. Visibilmente delusa, la Galgani ha riconsegnato il mega orsetto di peluche al cavaliere. Sarà davvero finita qui o assisteremo a nuovi sviluppi come accaduto lo scorso anno con Rocco Fredella? In attesa di scoprirlo, Gemma non ci ha messo molto a rivolgere il suo sguardo verso un altro signore.

Trono Over, ultima registrazione: l'interesse per Juan Luis

La delusione di Gemma Galgani non è durata a lungo nella registrazione del Trono Over di Uomini e donne dello scorso sabato.

Scaricata da Jean Pierre, la dama torinese ha conosciuto un altro corteggiatore che le è stato presentato da Maria De Filippi. Lui è Juan Luis, un uomo proveniente dal Venezuela e di soli 57 anni. Il cavaliere ha subito espresso il suo interesse verso la Galgani, rivelando di trovarla una persona molto elegante. Particolarmente sorpresa da questa nuova conoscenza, la storica dama del Trono Over non ha negato fin da subito una certa attrazione nei confronti del suo spasimante.

Sulla questione si è subito espressa Tina Cipollari, che ha colto l'occasione per una proposta: dedicarsi fin da subito al gioco dell'uva per creare una certa intimità.