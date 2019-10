Saranno tempi duri quelli che dovranno affrontare Ridge e Brooke nelle puntate americane di Beautiful, che a breve potrebbero sancire una nuova rottura tra la storica coppia.

La Logan, infatti, continuerà ad accusare Thomas di essere una persona pericolosa e instabile, motivo per cui riterrà che non debba essere lui ad occuparsi di Douglas. Di diverso avviso sarà Ridge: pur consapevole degli errori commessi dal figlio, lo stilista sarà deciso ad aiutarlo per riportarlo sulla retta via.

A peggiorare le cose arriverà la scoperta della notte passata tra Ridge e Shauna nell'appartamento sopra il Bikini Bar. Anche se Forrester preciserà che non è accaduto nulla di intimo, Brooke sarà furiosa e pretenderà che il marito si schieri dalla parte delle Logan, contro Thomas, Flo e Shauna. Ciò porterà alla decisione dello stilista di andarsene di casa.

Beautiful spoiler: Brooke pretende che Thomas non si occupi di Douglas

Le puntate americane di Beautiful sanciranno un epico scontro tra Brooke e Ridge.

La ragione scatenante sarà la scoperta della notte trascorsa dallo stilista con Shauna ma il dialogo si sposterà presto sulle diverse vedute su Thomas. Se da un lato la Logan sembrerà credere alla versione del marito sul mancato tradimento, dall'altro la Logan continuerà ad insultare il figliastro, affermando di volerlo lontano dalla sua vita e da quella di Douglas. Chiederà a Ridge di schierarsi dalla sua parte e di fare in modo che il figlio non rappresenti più un pericolo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma davanti ad accuse simili, durante le quali Brooke riserverà parole durissime contro Thomas, Ridge non vorrà sentire ragioni. Né tanto meno potrà accettare che Douglas, il quale già ha perso la mamma, venga allontanato anche dal padre.

Ridge se ne va di casa

Se in passato, Ridge e Brooke avevano preferito mettere da parte le divergenze grazie all'amore dell'uno per l'altra, le nuove puntate americane di Beautiful non daranno lo stesso epilogo.

Il Forrester se ne andrà di casa e Brooke urlerà ulteriormente contro di lui, dicendogli che potrà tornare solo quando avrà i documenti firmati da Thomas sulla rinuncia della custodia di Douglas. Le lacrime della Logan all'uscita del marito confermeranno comunque che la questione non sia finita qui, aprendo ancora la strada ad una riconciliazione.

Cosa accadrà in futuro a questa coppia? Le prime anticipazioni relative alla settimana che inizia il 7 ottobre segnalano che Brooke non sarà disposta ad accettare i recenti avvenimenti e si recherà da Shauna, intimandole di stare lontana da Ridge.

Thomas, nel frattempo, proseguirà la sua personale battaglia per allontanare le Logan dalla famiglia Forrester e sarà ben lieto di scoprire che il suo piano ha avuto i risultati sperati, causando un durissimo litigio tra il padre e Brooke.