È tutto pronto per l'attesissimo ritorno de Il Paradiso delle signore su Rai 1, dopo una lunga attesa e la preoccupazione che la serie televisiva venisse cancellata. La notizia, balzata alle cronache la scorsa primavera, aveva causato grande apprensione tra i fedeli telespettatori del programma che, con il passare del tempo, era riuscito a ottenere degli ascolti più che soddisfacenti. Alla fine, la Rai ha cambiato idea e ha rinnovato la seconda stagione del daily che ripartirà domani 14 ottobre a partire dalle ore 15:40 circa.

Essa si aprirà con il ritorno di Gabriella in Italia dopo un periodo trascorso a Parigi, in cui ha potuto fare esperienza in una nota casa di moda. Le trame settimanali, in onda dal 14 al 18 ottobre, sanciranno anche il matrimonio di Marta e Vittorio, i cui preparativi non resteranno privi di problemi.

Trame Il Paradiso delle signore: Gabriella ritrova Salvatore

La prima puntata de Il Paradiso delle signore, dopo la lunga pausa estiva, si aprirà lunedì 14 ottobre con l'arrivo di un taxi dal quale scenderà Gabriella.

Quest'ultima rientrerà da Parigi e sarà accolta con grande entusiasmo dal dottor Conti, il ragionier Cattaneo e dalle sue colleghe. Tra di esse mancherà Tina, ma ci saranno anche delle new entry, tra le quali Francesca e Marina. Dopo i saluti iniziali al magazzino, Gabriella si trasferirà in caffetteria dove potrà riabbracciare il fidanzato Salvatore e Agnese, la madre di lui. La donna esprimerà la sua preoccupazione per le sorti di Tina, che si è trasferita a Londra, e per il nipote Rocco, che sta per giungere a Milano dalla Sicilia.

Mentre entreranno nel vivo i preparativi delle nozze di Marta e Vittorio di cui si occuperà soprattutto Adelaide, si scoprirà che Cesare e Nicoletta sono già diventati marito e moglie, rientrando anche dal viaggio di nozze. La neo-sposa scoprirà che Riccardo si è recato da Silvia per consegnare un regalo alla bambina.

Puntate Il Paradiso delle signore: Vittorio e Marta sposi

Proseguendo con le anticipazioni de Il Paradiso delle signore dal 14 al 18 ottobre, si scoprirà che Gabriella ha disegnato a Parigi l'abito per Marta, ma che a Milano ne arriverà uno diverso.

Per tale motivo, sarà necessario correre subito ai ripari: ne verrà scelto uno nuovo delle linea Galeotti, che poi potrà essere modificato da Gabriella: saranno questi i suoi primi veri passi come stilista. Cesare non potrà partecipare alle nozze in quanto fuori città, mentre Nicoletta potrebbe essere assente per un motivo diverso: non vorrà incontrare Riccardo. Umberto, restato per mesi via da Milano, non potrà invece mancare al matrimonio della sua primogenita.

Mentre gli inconvenienti si susseguiranno, arrivando persino a rovinare seriamente l'abito, giungerà finalmente il giorno del fatidico sì. Amici e parenti degli sposi saranno presenti e accadrà qualcosa d'inaspettato, che sorprenderà tutti, compresa Marta. Durante il ricevimento che seguirà, Cosimo non si lascerà scappare la possibilità di ballare con Gabriella. Nicoletta, invece, riceverà una chiamata che la informerà di un problema di salute di Margherita.