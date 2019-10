Cronaca di un addio 'annunciato': l'ultima puntata di Temptation Island Vip 2019, si è aperta con il confronto acceso e definitivo tra il cantante Pacifico Settembre, conosciuto con il nome d'arte Pago, e la sua compagna, per quasi sette anni, Serena Enardu. Che la crisi fosse nell'aria era evidente dall'andamento dei 21 giorni nell'isola: nel villaggio dei fidanzati, lui era apparso sempre più sofferente, lei sempre più legata al single Alessadro Graziani.

La prima parte dell'ultimo falò, trasmessa la scorsa settimana, non preannunciava nulla di buono. Poi, nel programma dello scorso lunedì sera, i problemi della coppia sono affiorati in tutta la loro portata, fino ad arrivare alla rottura.

A voler chiudere la storia, è stata lei. Dopo che Pago ha abbandonato il falò, Serena ha raggiunto il tentatore Alessandro. La reazione del popolo social non si è fatta attendere: utenti schierati dalla parte di lui, non hanno risparmiato insulti alla ex ritenuta responsabile di aver mandato in fumo una storia d'amore per un 'toy boy'.

Ultimo falò, Pago chiede sincerità a Serena

Tra le sei coppie del cast iniziale, quella composta da Pago e Serena è stata l'unica ad avere partecipato al gioco fino alla fine, per tutti i 21 giorni previsti. Ma, a conclusione del viaggio nei sentimenti, la coppia è scoppiata. Il loro falò di confronto, forse per intensità e problematicità uno dei più memorabili del reality, ha fatto esplodere le differenze che erano già evidenti nel video di presentazione iniziale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

Pago si era dichiarato innamoratissimo della compagna, Serena confusa e incerta, voleva capire se dopo sei anni e mezzo di relazione non fosse prevalsa l'abitudine. Ora ne è certa: non gliel'ha detto apertamente, ma non lo ama più.

Fin da subito, ha legato con il single Alessandro: incalzata da Pago, ha detto di essere stata bene, spensierata, tranquilla con il tentatore, come non le succedeva a casa.

Serena ha lamentato una vita piatta fatta di week end trascorsi da sola, mentre il suo compagno era fuori per impegni artistici. In un confronto molto teso, lui ha più volte chiesto a lei d'essere sincera. "Questo è il viaggio dei sentimenti, non il gioco dei sentimenti, io voglio la verità", ha detto Pago, invitandola ad aprirsi e a manifestare cosa provasse per il tentatore. Pacifico ha detto anche di essere pronto a cambiare per lei: "Riconosco i miei errori, ma non mi sono mai meritato una sofferenza così.

Se non mi ami più mi devi dire, non ti amo più".

L'ex tronista, inizialmente sembrava un muro di gomma, ma quando si è espressa, le sue parole sono state pesanti. Ha detto di avere una paura folle di tornare a quello che stava vivendo prima con il compagno perché non la faceva stare bene e non la rendeva felice. Di aver capito, durante il suo percorso, che il loro rapporto era folle: non una relazione d'amore e complicità: "Tu arrivavi, si faceva l'amore perché si doveva fare, perché io anche da quel punto di vista ero completamente apatica e lo sai", gli ha rinfacciato.

Alla domanda diretta di Alessia Marcuzzi se fosse ancora innamorata di Pago, poi, Serena ha risposto d'essersi sforzata di amarlo senza riuscirci. Alla fine, Alessia Marcuzzi le ha detto: "Pago non può amare per due". Con grande dignità, allora, lui ha abbandonato la spiaggia. Serena si è limitata a guardarlo andar via senza seguirlo: "Lo amo, ma non come si ama un fidanzato. Non riesco a dirglielo perché mi fa male farlo soffrire. Non voglio essere fraintesa, ho bisogno di stare sola", ha concluso.

Reazioni social: insulti a lei, complimenti a lui

Il popolo dei social si è decisamente schierato dalla parte di lui. Contro l'ex tronista di Uomini e donne, si è scatenata un'ondata di odio. In tanti hanno fatto i complimenti a Pago sulla sua pagina Instagram per la signorilità e sensibilità di cui ha dato prova. C'è chi ha scritto "non ti meritava", oppure "cercava solo visibilità", e in molti vorrebbero ora vederlo sul trono di Uomini e Donne perché possa trovare un'altra metà che lo ami come merita.

Diverso il trattamento riservato a Serena Enardu. La si accusa di aver voluto fare la ventenne, e qualcuno ha addirittura invocato per lei un 'trono della vergogna' perché avrebbe fatto una figuraccia comportandosi in modo ridicolo con il tentatore. Ma, dopo che le telecamere si sono spente, non sembra che abbia avuto alcuna frequentazione con il pallavolista genovese Alessandro Graziani. Su Instagram, poi, a parte la sorella gemella Elga, da cui è indivisibile, fa la pubblicità ad alcune creme, si mostra in palestra, e gli unici uomini che le stanno accanto sono il figlio Tommaso e il cognato Diego Daddi. Nella sua ultima story, Serena ha postato una citazione della poetessa Alda Merini senza aggiungere alcun commento personale: "Alle volte il silenzio dice quello che il tuo cuore non avrebbe mai il coraggio di dire". La scelta del silenzio ha mosso nuove obiezioni social: "avresti dovuto parlare invece", ha scritto chi l'accusa di mancanza di rispetto verso l'ex compagno anche nell'ora dell'addio.